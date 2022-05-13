GAÜN Hastanesi’nde bölge toplantısı düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi’nde, GAÜN Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) iş birliğiyle “Antibiyotik duyarlılık verilerinin analizi ve sunumu rehberi” adlı bölge toplantısı düzenlendi.

Hastane oditoryumunda düzenlenen toplantının açılışında söz alan GAÜN Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tekin Karslıgil, “Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ile sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim çerçevesinde gerçekleştirilen ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması, izlenmesi çalışma grubu ile birlikte düzenlediğimiz toplantımıza hoş geldiniz. Enfeksiyon hastalıklarının küresel yaygınlığı, yeni mikroorganizmalar, direnç profillerinin ortaya çıktığı günümüzde klinik mikrobiyoloji laboratuvarının önemi de gittikçe artmaktadır. Bu nedenle etkin tedavilerinin yapılabilmesi laboratuvarların zamanla yarışarak uygun yöntemlerle çalışmasına bağlıdır. Hastalık etkenlerinin izolasyanunda ve antibiyotik duyarlılık saptanmasında laboratuvarlarımız canla başla çalışmaktadır. Ancak yöntemler farklıdır. Direnç profilleri de bölgesel olarak değişmektedir. Bu nedenle rehberlere, direnç profillerinin saptanmasına ve izlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu toplantıda bölgemizdeki çeşitli merkezlerle birlikte antibiyotik duyarlılıklarının analizlerini yapacağız. Yol gösterici rehberlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’ne, katılımları ile bizleri onurlandırarak bölge üniversitelerinden gelen değerli arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bu toplantılarda yalnız bırakmayan Sayın Dekanımız Prof. Dr. Can Demirel’e ve Sayın Başhekimimiz Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’ye ayrıca çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir toplantı diliyorum” dedi.

Antibiyotik Duyarlılığının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Kurulu Yürütme Başkanı Doç. Dr. Nisel Yılmaz ise, “Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Antibiyotik Duyarlılığının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu olarak Gaziantep’te düzenlediğimiz bölge toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bizler uzun süreden sonra birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Bize ev sahipliği yapan GAÜN Tıp Fakültesi Başhekimliğine, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün kümülatif antibiyogram rehberini konuşacağız. Herkese iyi bir toplantı olmasını diliyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

KLİMUD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Sezer Cirit de konuşmasında, “KLİMUD Yönetim Kurulu olarak öncelikle GAÜN Tıp Fakültesi Başhekimliğine, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na teşekkürlerimi iletiyorum. Rehberin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gaziantep’ten ve çevre illerden gelen katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Verimli bir toplantı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Toplantıya GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, GAÜN Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.