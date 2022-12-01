Gastronomi öğrencilerine çikolata eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine Puratos Firması Teknik Danışmanı Mehmet Karaduman tarafından çikolata eğitimi verildi.

GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Melike Keskin’in yürüttüğü “Ekmek ve Pasta Yapımı” dersi çerçevesinde verilen eğitimde, Belcolade Marka çikolatasının bitter, sütlü ve beyaz çeşitleri kullanıldı. Çikolata yapımının tüm aşamalarını gerçekleştiren öğrencilere, eğitim esnasında Makupas Butik Pastahane işletmecisi ve aynı zamanda son sınıf öğrencisi Merve Boz tarafından çikolataya dair teknik bilgiler de verildi. Merve Boz, sektörle ilgili inovasyonları, ilham veren konseptleri, pastacılık ve çikolata ile ilgili yenilikleri öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Puratos Firması Teknik Danışmanı Mehmet Karaduman ve Merve Boz tarafından çikolataya dair tüm bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak öğretildiği eğitimde, hazırlanan tüm çikolata ürünleri akademik ve idari personellerle birlikte değerlendirmesi yapılarak tadıldı. Eğitim, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Özkan’ın Puratos Firması Teknik Danışmanı Mehmet Karaduman’a teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.