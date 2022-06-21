Gapshoes Fuarı’nda iş dünyası buluşması

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” çerçevesinde İş Dünyası Buluşması’nın 3’üncüsü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

GAPSHOES 33.Uluslararası Ayakkabı ve Terlik Kış Fuarı çerçevesinde yapılan Gaziantep İş Dünyası Buluşmasına, ayakkabı, ayakkabı yan sanayi, deri ve suni deri ürünleri, makine üreticileri, ayakkabı sektörünü bilişim, tasarım ve teknoloji, ürün ve iş modeli geliştirme yoluyla destekleyen yüksek katma değerli sektör temsilcileri katıldı.

Girişimcileri büyük alıcılar, yatırımcılar ve finansman kanallarıyla bir araya getiren İş Dünyası Buluşmalarında ayakkabı sektörünün gelişmesine yönelik faaliyetler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, KOBİ’lerin ekonomilerin önemli bir dinamosu olduğunu belirterek, “Özel sektörün büyümesi ve geliştirilmesi için bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla birçok politika araçları geliştirip destekler sunmaya çalışıyoruz. Bunları da bölgemizde bulunan kalkınma ajanslarıyla birlikte yürütüyoruz” dedi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü (ICMPD) Tamer Kılıç da, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin (ICMPD) yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir göç politikalarının geliştirilmesini ve göç yönetiminde kapasite arttırmayı hedefleyen, 19 devletin üye olduğu ve 90 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olduğunu söyledi.

Projenin sosyo-ekonomik uyuma katkıda bulunmak amacıyla girişimciliğin gelişmesini ve yeni iş imkânlarının oluşturulmasını desteklediğini dile getiren Kılıç, “Projenin genelinde, girişimci adaylarının iş kurma eğilimlerini artırmanın yanında yeni kurulan veya büyüme potansiyeli bulunan firmaların başarı ve büyüme imkânını yükseltmeye yönelik olarak; girişimcilik eğitimleri, iş dünyası buluşmaları, yatırımcı buluşmaları, başarılı projeleri alternatif finansmana eriştirme, mentörlük, iş kurma hibeleri, KOBİ’lere yönelik istihdam için büyüme hibeleri, kooperatiflere yönelik istihdam için büyüme hibeleri hizmet ve destekleri sağlanmaktadır” diye konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Ofisi Koordinatörü Osman Toksin ise yaptığı sunumda, bölgesel kalkınma ajanslarının ayakkabıcılık sektörüne yönelik katkılarını anlattı.

Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı Bölüm Başkanı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Libor Chlad ise gerçekleştirilen projeler ile iş fırsatları oluşturulduğu ve ayakkabıcılık sektörüne katkı sağlandığını dile getirdi.

Gaziantep Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Sayın’ın da katıldığı program, daha sonra T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Filiz Alsaç moderatörlüğünde düzenlenen "Küçük Ölçekli Firmaların Global Pazara Giriş Stratejisi" başlıklı birinci panele katılan FLO Ürün Tedarik Direktörü Levent Yazgan, BİM Satın Alma Direktörü Yasemin Tanrıkulu Aytı, LCW Kalite Güvence ve Sosyal Uyumluluk Grup Müdürü Melih Kızılay, Kurruk Tapan Kurucu Ortağı Hüseyin Haj Hıdır ve İstanbul Moda Akademisi, Türkiye Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımcıları Birliği Kurucusu Ahmet Baytar, firmaların global pazarlara açılma kararları ve stratejileri, bu noktada atılması gereken adımlar hakkında görüşlerini paylaştı.

ENHANCER Girişimcilik Bileşen Yöneticisi Deniz Karcı Korfalı’nın moderatörlüğünde düzenlenen "Ayakkabı Sektöründe Denetim Süreci" başlıklı ikinci panelde de LCW Kalite Güvence ve Sosyal Uyumluluk Grup Müdürü Melih Kızılay, OBCO Auditperasyon Müdürü Duygu Evmez, Boyner Özel Marka Üretim/Ayakkabı Çanta Müdürü Melda Ersoy, Beykoz Üniversitesi Dr. Mahmut Genç ve Orsa Çanta Şirket Sahibi Taner Şehirli, ayakkabı sektöründeki tasarım, pazarlama ve kalite denetimi ile denetimin üretim ve pazardaki önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.