Fikri olan herkese bu üniversite açık

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun sanayicinin hizmetinde olduğunu, onlara ellerinden gelen ne katkı varsa sunulacağını belirtti.

Naci Topçuoğlu MYO’nun konferans salonunda gerçekleştirilen konuşmasında, Yüksekokulun lokalizasyonun üniversite-sanayi işbirliği bakımından büyük önem taşıdığını, bu kapsamda yeni fikir ve yaklaşımlara açık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bozkurt, “Fikri olan herkes benimle engelsiz ve rahat görüşebilir. Sanayicilerimizin her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyorum” diyerek, yakın zamanda sanayicilerle buluşmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Meslek Yüksekokulunda görev almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Prof. Dr. Bozkurt, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun, sanayinin içinde bulunması, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme ve pekiştirme açısından önemli bir yeri olduğunu belirterek, genç ve dinamik kadroya sahip olunmasının öğrenci-öğretim elemanı iletişiminde avantaj olduğunu vurguladı.

Üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi ana hedef çerçevesinde, bugüne kadar yapılan çalışmaların bundan sonra da artarak devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Bozkurt, kalite odaklı, merkezinde insan olan, öğrencinin yetiştirilmesinin ön planda tutulacağı, sürdürülebilirliğinin sağlanacağı adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Önümüzdeki günlerde ekip çalışması içerisinde kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirleyerek çalışmalarını planlayarak yürüteceklerini aktaran Prof. Dr. Bozkurt, amaç ve hedefler doğrultusunda yüksekokulu ileriye taşırken, yüksekokul öğrencilerinin kendi alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye birer eleman olarak yetiştirmelerinin önemini vurguladı.