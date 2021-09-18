Fatma Şahin’den gaziler günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları ulvi mücadeleye borçlu olduğumuzu belirtti.

19 Eylül’ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verilişi vesilesiyle tüm gazilerin anıldığı anlamlı bir gün olduğunu hatırlatan Şahin, “Şair Mithat Cemal Kuntay’ında dediği gibi, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’. Vatanımızın ve milletimizin varlığının devamını, bayrağımızın göklerde dalgalanmasını, özgürlüğümüzün korunmasını ve milletçe namusumuzla, şerefimizle yaşamamızı gazi ve şehitlerimize borçluyuz” diyerek şöyle devam etti:

“Aziz milletimize Anadolu kapılarını açan, üç kıta yedi iklimde hakimiyet kurduran, Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı’nda tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruh, kadim gaza anlayışımızdır. Fetihlerde, canlarını ortaya koyan ceddimiz bize en büyük armağanı canları pahasına vermiştir. Bize düşen ise bu kıymetli armağanı; vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı, ezanımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmektir. Bu büyük emanetin sağlam birer emanetçisi olmak boynumuzun borcudur. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de “ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz” diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir. Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir. Uğruna çok büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Bizde bu vatan aşkı, bu özgürlük sevdası oldukça hiç bir güç karşımızda duramayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı “Müşir ve Gazi” unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”