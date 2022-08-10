Fadıloğlu’ndan personele brüt 3 bin TL ekonomik destek primi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver’in imzaladığı protokol çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi personellerine aylık brüt 3 bin TL/net 2 bin TL ekonomik destek primi ödenecek.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver arasında anlaşma sağlanan Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü, Şehitkamil Belediyesi’nde imzalandı. Şehitkamil Belediyesi personellerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü ile sendika üyesi çalışanlara ‘Ekonomik Destek Primi’ adı altında her ay brüt 3 bin TL/net 2 bin TL ek ödeme yapılması kararlaştırıldı ve imza altına alındı.

“Gönül istiyor ki çok daha fazlasını verelim”

İmza sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Fadıloğlu, imzalanan sözleşmeye ilişkin, “Ben, öncelikle sendika başkanımızın şahsında tüm temsilcilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii normal şartlarda bizim imzaladığımız 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. İmzaladığımız sözleşmemiz devam ediyor. Normal şartlar altında yeniden bir düzenleme yapmamız söz konusu değildi. Fakat günün değişen şartlarıyla doğru orantılı olarak çalışan kardeşlerimizin alım gücünü artırabilmek adına bir uygulama yapmak istedik. Bu konuda sendikamız ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde ortak bir paydada buluştuk. Tabii gönül istiyor ki çok daha fazlasını verelim. Ancak bu noktada belediyenin de bütçesini düşünmekle mükellefiz. Sendika Başkanımız, üyelerin haklarını kolluyor. Bizler de bütçemizi dengeli yönetebilmek adına emek veriyoruz. Bu konuda asgari müşterekte birleştik ve kardeşlerimize brüt olarak 3 bin TL her ay maaşlarına ekstra olacak bir destek verdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kazasız, belasız, sağlıklı günlerde huzur içerisinde harcasınlar. Bereketini görsünler. Emeklerinden dolayı Sendika Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sözleşmeden dolayı mutlu ve gururluyuz”

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise imza sonrası yaptığı açıklamada, “Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanlığı olarak Şehitkamil Belediyemizde çalışan üyelerimizi temsilen kıymetli Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na enflasyondan kaynaklı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde talepte bulunmuştuk. Sağ olsun kendileri bizi kırmadı, üyelerimizin refah seviyesini artıracak şekilde en güzel çalışmayı yaptık. Başkanımıza üyelerim adına teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun” diye konuştu.