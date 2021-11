Fadıloğlu’ndan 24 Kasım mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajında büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 24 Kasım 1928 tarihinde ‘Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ unvanının verilişinin yıl dönümünü ve bu anlamlı günü ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Toplumların gelişip modern bir hal almasında en büyük paya sahip olan öğretmenler, eğitim dünyasının vazgeçilmez neferleridir. Onların yetiştireceği nesiller, hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkacaktır. İşte bu yüzden kutsal bir göreve sahip olan öğretmenlerimiz, bizler için son derece önemli ve değerlidirler. Öğretmenlik; gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin fedakar temsilcileridir. Eğitim sorunlarını çözen milletler; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanda da kalkınmış ve ilerlemişlerdir. Kalkınmanın temel şartı, kaliteli bir eğitim ve yetişmiş insan gücüdür. Hızlı gelişen bilgi ve teknoloji dünyasına ayak uydurarak bilginin üretilmesi, geliştirilmesi, geleceğe aktarılması, eğitimin fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve toplumsal gelişimin hız kazanması, eğitimin anahtarı konumundaki değerli öğretmenlerimizin gayretlerine bağlıdır. Değerli öğretmenlerimizden her zaman olduğu gibi bundan sonra da beklentimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize; düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmeleridir. Öğretmenlerimizin esasen bu ağır sorumlulukları bugüne dek büyük bir özveri ve azimle yerine getirdiklerini bilerek, ileride de bu kıymetli çabalarını sürdüreceklerine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.