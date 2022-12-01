Fadıloğlu, taburcu olan Ökkeş Koç’u ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı sonucu yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ökkeş Koç’u evinde ziyaret etti. Ökkeş Koç ve ailesiyle sohbet eden Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Her fırsatta ilçenin farklı noktalarına çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul’un İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı sonucu yaralanan Ökkeş Koç’u evinde ziyaret etti. Koç’a, ‘geçmiş olsun’ dileğini ifade eden Başkan Fadıloğlu, sağlık durumu hakkında kendisinden bilgi aldı. Başkan Fadıloğlu, Koç ailesinin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Uzun süre yapılan sohbetin sonunda Ökkeş Koç, ziyaretinden dolayı Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

"Allah, devletimize zeval vermesin"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Ökkeş Bey’e geçmiş olsun, dileklerimi iletmek istiyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Hakikaten böyle büyük bir olayın içerisinden bir kırık ile kurtuluyor olmak büyük bir nimet. Tabii o olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, tüm yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Ökkeş kardeşimiz kendi işini takip etmek, ekmek parasını kazanmak için orada işini görüyor, ondan sonraki süreçte de bu olayla karşı karşıya kalıyor. Allah, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin. Devletimiz, büyük bir devlet. Burada hemşerimiz Ökkeş Bey’in taburcu olup gelmesiyle birlikte biz de bir ziyaret edelim, dedik. Gerçekten tanıdığımız bir aile. Aynı zamanda da babası da hakikaten bizimle yol yürüyen, emeği olan, memlekette hizmetleri olan bir ağabeyimiz. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim, Ökkeş kardeşimize de şifasını versin. Rabbim, ailesine, çocuklarına bağışlasın. Sağlık, huzur içerisinde inşallah biran önce sağlığına kavuşur. Ben, tekrar Ökkeş Bey’in şahsında tüm yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun, diyorum” şeklinde konuştu.

"Rabbim bir daha böyle acı günler yaşatmasın"

Hain saldırı sırasında İstiklal Caddesi’nde bulunduğunu dile getiren Ökkeş Koç, “13 Kasım günüydü. İstanbul’da bir iş için bulunuyordum. Sabah, otelden kalkıp, işlerimi yaptıktan sonra, yavaş yavaş Taksim’i gezdikten sonra havaalanına gidecektim. İstiklal Caddesi’nde gezerken, saat 16:00 sıralarında bir mağazanın önünde oyalanırken, birden sol tarafımdan büyük ve şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın olduğu yer ile aramda yaklaşık 10 metre kadar mesafe vardı. Patlamanın etkisiyle yere düştüm. Kısa bir süre sonra ayağa kalkmak istedim. Birkaç kez kalkmak istedim ve her defasında tekrar yere düştüm. Daha sonra ayağımın kırıldığını fark ettim. Tam yolun ortasında uzanmıştım. Sonra kendimi ikinci bir patlamanın olması endişesiyle patlamanın olduğu yerden sürünerek uzaklaşmaya çalıştım. Daha sonra belediyenin bir görevlisi beni yerde sürükleyerek, belediye aracının önüne çekti. Kısa süre sonra mağaza çalışanları gelip beni mağazanın içerisine aldılar. Dışarısı tam bir savaş alanı gibiydi, vatandaşların bağırışıma seslerini duyuyordum. Ondan sonrada ambulansla hastaneye götürüldüm. Sağ olsun hastanede doktorlarımız tarafından sadece ayağımın kırık olduğu söylendi, bir de bir şarapnel parçası ayakkabımı yırtmış ardında deriyi yırtmış. Hemen tedavi sürecim başladı ve ameliyat oldum. Ayağıma platin takıldı. Sağ olsun doktorlarımız yakından ilgilendiler. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Rabbim, bir daha böyle acı günler yaşatmasın. Bu terör de bir gün Allah’ın izniyle bitecektir inşallah. Bu konuda umutluyuz zaten. Terörü bitireceğiz inşallah. Sağ olsun bugün de Rıdvan Başkanımız beni evimde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, bizlere her konuda destek verecekleri sözünü verdi. Ben Başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.