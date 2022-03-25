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Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fatma Şahin’i ziyaret etti

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Gül, yaptığı açıklamada Başkan Fatma Şahin’in gece gündüz bitmeyen bir aşkla şehre çok büyük hizmetler ettiğini söyledi.

GAZİANTEP 25.03.2022, 08:54
Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fatma Şahin’i ziyaret etti

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Gül, yaptığı açıklamada Başkan Fatma Şahin’in gece gündüz bitmeyen bir aşkla şehre çok büyük hizmetler ettiğini söyledi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen eski bakan Abdülhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Gül ve protokol daha sonra başkanlık makamında sohbet etti.

Abdülhamit Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ülkeye çok büyük hizmetler yaptığını belirterek, milletvekilliği ve bakanlık dönemindeki tecrübelerini bugün Gaziantep’e taşıdığını söyledi.

“Tek amacımız her alanda destek olmak”

Bugün ülke ve memleket adına önemli işler başaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etmekten memnuniyet ve mutluluk duyduğunu aktaran Gül, “Başkanımız Fatma Şahin, gece gündüz bitmeyen bir aşkla, şehre çok büyük hizmet ediyor. Her birimiz bu çabayı yakında büyük bir takdirle takip ediyor. Gaziantep’e hizmet etmek çok büyük bir onur. Burada tüm belediye başkanlarımıza, tüm milletvekillerimize, belediye meclis üyelerimize, valiliğimiz öncülüğünde tüm kurumlarımızda bir amacımız var. Gaziantep’teki 2 milyon vatandaşımızın 365 gün yanında olmak. Onları her alanda destek olmak ve onların dersleriyle hem hal olmak” dedi.

Gaziantep’in meselelerini çözme konusunda büyük bir gayret gösterdiklerini anlatan Gül, “En büyük makam Gaziantep’e hizmet etme, ülkemize milletimize hizmet etme makamıdır. Ben de 2 milyon Gaziantepli hemşerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin nezdinde saygıyla selamlıyorum. Memleketimiz daha güzel olsun diye gayret eden gencinden yaşlısına tüm hemşerilerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yine onlar için hizmet etmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Abdülhamit Gül, projelerinin baş mimarlarından biri”

GBB Başkanı Fatma Şahin, bugünün kendileri için çok özel bir gün olduğunu belirterek, Gaziantep’in yetiştirdiği çok değerli bir misafiri eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şahin, Gül’ün devlet adamı sıfatıyla bugüne kadar yaptığı her çalışmaya şahitlik ettiklerini kaydederek, “Abdülhamit Gül hem genel merkezdeki görevinde hem de kabinedeki görevinde bu şehre dair projeleri birebir takip ederek şehrin bugün biten ve hizmete alınan projelerin baş mimarlarından birisidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, teşkilatın güçlü desteğiyle Ankara’da milletvekillerimizle birlikte ‘kalkına yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar’ diyerek çalışıyoruz. Ankara’da bu kadar yapılan çalışma içerisinde Abdülhamit Bakanımın, Adalet Bakanlığı döneminde, yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerine müteşekkiriz. Gaziantep modelinin ortaya çıkmasında Abdülhamit Gül’ün emeği yüksektir. Bugün, Gaziantep modeli bütün dünyada konuşulan bir model haline geldiyse burada Abdülhamit Gül’ün çok emeği var. Sevgi emektir. Bu şehir, Abdülhamit bakanı seviyor. Bu şehir her bir insanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı çalışmalara minnettar. Bunlar birer fırsat ve imtihan. Makamı nasıl doldurduğunuz çok önemli. Hedef 2023. Gaziantep, Abdülhamit Gül’ün takım kaptanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 2023’e hazır. Gaziantep hizmetleriyle ve yerel kalkınmasıyla hazır. Gaziantep Valimiz Davut Gül ile Gaziantep Modelimiz ile hazırız. Birlikte başaracağız” diye konuştu

Ziyarette ayrıca Başkan Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü ve tamamlanan projelere dair bir sunum da yaptı.

Ziyarette Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, belediye daire başkanları ve müdürleri bulundu.

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