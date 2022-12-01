Erol Maraş ödülünü külliyede alacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. 04 Ocak 2023 tarihinde Gaziantep Olay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol Maraş’a yılın yerel köşe yazarı ödülü verileceği açıklandı.

7. Anadolu Medya ödülleri yarışmasında 31. yılını kutlayan Gaziantep Olay Medya Grubuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 04 Ocak 2023 tarihinde Gaziantep Olay Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kurucusu olan Mehmet Erol Maraş’a yılın yerel köşe yazarı ödülü verileceği açıklandı. AYD Genel Başkanı Sinan Burhan Anadolu Medya Ödülleri programına ilişkin açıklamada, bu yıl ki ödül töreninde verilecek ödülleri jüri üyeleri Yavuz Donat,Zafer Şahin, Nermin Yurteri, Mehmet Akbay, Gezegen Mehmet, Nurettin Bay’ın Anadolu’daki medya mensupları ile yaptığı istişarelerle tespit edildiğini ifade etti

Türkiye’nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Sinan Burhan, "Bu sene Anadolu’da başarılı çalışmalara imza atan kuruluşlara ve zor şartlar altında mesleğini icra eden yetenekli kişilere ödül verilecektir. Törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da iştirak edecek” dedi.