banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Reynmen'e hapis şoku...
Reynmen'e hapis şoku...
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...

En Ekonomik Enerji: Güneş enerjisi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi ile Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından “Yenilenebilir Enerjide Yeni Konuşmalar” webinar serisinin dördüncüsü video konferans sistemi ile gerçekleştirildi. Yenilebilir enerjinin öneminin arttığı vurgulayanan toplantıda en ekonamik enerji kaynağının ise güneş olduğu belirtildi.

GAZİANTEP 04.03.2021, 16:07
1
En Ekonomik Enerji: Güneş enerjisi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi ile Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından “Yenilenebilir Enerjide Yeni Konuşmalar” webinar serisinin dördüncüsü video konferans sistemi ile gerçekleştirildi. Yenilebilir enerjinin öneminin arttığı vurgulayanan toplantıda en ekonamik enerji kaynağının ise güneş olduğu belirtildi.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği etkinliğe bu kez, ODTÜ-GÜNAM (Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan, “Fotovoltaik Güneş Enerji Teknolojilerinin Gelişimi ve Geleceği” başlıklı sunumu ile konuk oldu. Video konferans yöntemi ile çevrimiçi gerçekleştirilen webinarın açılış konuşmasını HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli yaptı. Webinarın başarılı geçmesi dileklerinde bulunan Prof. Dr. Dereli, emeği geçenlere ve katılımcılara da teşekkür etti.

"Yenilenebilir kaynaklara yönelmek gerekli"

Güneş enerjisinin stratejik önemi ile sunumuna başlayan Prof. Dr. Raşit Turan, “Atmosferin ısınması ve iklim değişikliği dünyamızı tehdit etmektedir. Fosil yakıtların kullanımı ile ilgili yakın gelecekte yaptırımlar gelecektir. Bu konularla ilgili çok kötümser senaryolar mevcut durumdadır. İşte bu sebepler, her geçen gün yenilenebilir enerji sistemlerinin önemi ve gerekliliğini artırmaktadır. Bu anlamda ülkemize bakacak olursak ekonomik düzeyde ülkemizde duyulan enerji ihtiyacı ve bu durumda ortaya çıkan cari açık son derece yüksektir. Eğer biz ülke olarak enerji ithalatımızı azaltırsak bizim refah seviyemiz artacağı gibi bu anlamdaki cari açık ta azalacak belki de kalmayacaktır. Bu da Türkiye’nin gelişimine çok ciddi katkı sunacaktır. Enerji ithalatını azaltmak, yerli ürünleri kullanmayı artırmak ile başlar. Kömür ve nükleer enerji gibi seçenekler ülkemizde kullanılabilir, ancak bunlar hem kısa süreli çözüm olacak hem de çevresel açıdan tehlikeli durumlar oluşturabilecektir. Uzun vadeli bakmak için rüzgâr enerjisi ve özellikle de güneş enerjisi kullanımını artırmamız gerekiyor. Günümüzde güneş enerji üretiminin maliyeti her geçen gün daha da düşmektedir. Bu bağlamda günümüzde güneş enerjisi, en ekonomik enerji üretme yöntemidir” dedi.

“Kalyon PV’nin Karapınar’daki 1300 MWP GES’i ülkemizin en büyük güneş enerji santralidir”

Türkiye’de elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3.5-4’ünün gibi bir oranda güneşten elektrik üretildiğini belirten Prof. Dr. Raşit Turan, “Bu oran az gibi görünse de dünyanın birçok ülkesine kıyasla iyi bir orandır. Ülkemiz, güneş enerjisinde özellikle son yıllarda çok büyük sıçrama yaptı. Yakın zamanda ülkemizin dünyanın bu anlamdaki öncü ülkeleriyle rekabet edebilecek konuma geleceğini öngörüyoruz. Özellikle Kalyon PV’nin Karapınar’daki 1300 MWp GES’i ülkemizin en büyük güneş enerji santralidir. Bu tür büyük yatırım ve gelişimler, ülkemizin milli üretim hamlesi anlamında son derece önem arz etmektedir” dedi.

GÜNAM’ın faaliyetleri

Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM)’ı görsellerle anlatarak bilgiler veren Prof. Dr. Raşit Turan, “ODTÜ Kampüsünde 2009 yılında kurulan GÜNAM, yenilenebilir enerji çalışmaları üzerinde projeler üreten ve araştırmalar yapan bir merkezdir. ODTÜ’de kurulan bu merkezin güneş enerjisi ile ilgili çalışmaları 1970 yıllarına kadar gidiyor. 2009 yılında tam anlamıyla kurulan GÜNAM olarak 2010 yılında ilk endüstriyel hücreyi yaptık. Daha sonra, temiz oda ve organik güneş enerji hücresi üretimi yaptık. Günümüzde ise bu anlamda dünyanın seviyesi ne ise biz de o seviyede iş yapabilecek bir merkez haline geldik. Ayrıca geçtiğimiz ay ODTÜ’den ayrıldık. İsmimiz ODTÜ GÜNAM olarak kalacak, ancak mali ve idari olarak artık bağımsız bir merkez haline geldik. GÜNAM olarak yetiştirdiğimiz birçok isim çok önemli yerlerde ve çok önemli projelerde yer alıyor. Bunlardan birisi de Dr. Fırat Es, Kalyon PV’nin Ar-Ge Müdürlüğü görevini yürütüyor. GÜNAM olarak 2024 yılına geldiğimizde, 200 kişi olarak çalışmalarımızı sürdürmek gibi bir hedefimiz var. Faaliyet olarak birçok başarılı işe imza attık” diye konuştu.

GÜNAM’ın başarılı çalışmalarından örnekler verilen ve yoğun katılım ile gerçekleşen webinarın sonunda ODTÜ-GÜNAM Yönetim Kurulu Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Turan, katılımcıların sorularını yanıtladı.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20