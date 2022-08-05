En çevreci projeler TEKNOFEST 2022’de yarışıyor

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması”na başvuran 8 bin 778 takımdan finale kalan 85 takım finalde yarışıyor.

SANKO Holding tarafından çevre temalı hazırlanan yarışmada, finale kalan 85 takım (255 öğrenci), projelerini Jüri önünde sunma heyecanını yaşıyor. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl üçüncü kez ana paydaşları arasında yer alarak geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Yarışmanın amacı

Endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır. Alanında uzman konuşmacılar, SANKO Holding’in ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün sürecek “Çevre ve İklim” konulu söyleşilerde öğrencilerle buluşacak.

Çevre ve Enerji Teknoloji yarışlarına ilgi artıyor

SANKO Holding; 2020 yılında Gaziantep’te, 2021 yılında ise İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’te Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasının yürütücülüğünü üstlenmişti.

TEKNOFEST 2020’de düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasına bin 468 takım projesiyle başvururken, TEKNOFEST 2021’de ise 2 bin 462 takım başvuruda bulundu.

TEKNOFEST Karadeniz çerçevesinde bu yıl Trabzon’da düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına ilgi her geçen yıl artarken, başvuru yapan 8 bin 778 takımdan 85’i yapılan değerlendirmeler sonucunda finalde yarışma hakkı elde etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Çevre ve Enerji Teknolojileri Final Yarışları 7 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.

TEKNOFEST Karadeniz Samsun’da

TEKNOFEST 2022 çerçevesinde Trabzon’da; Çevre ve Enerji Teknolojileri, Uçan Araba, Ulaşımda Yapay Zeka, Sanayide Dijital Teknolojiler, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Helikopter Tasarımı ve Biyoteknoloji İnovasyon olmak üzere 7 alanda yarışlar düzenleniyor.

TEKNOFEST Karadeniz, 30 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşecek festival ile final yapacak.