Doğru’dan polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176’ıncı yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, toplumsal huzurun sağlanması için büyük bir özveri ile çalışan Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ıncı kuruluş yıl dönümü için kutlama mesajı yayımladı.

Doğru, konu ile ilgili mesajında, "Tarihi Cumhuriyetten önceye uzanan, en eski ve köklü kuruluşlarımızdan biri olan Polis Teşkilatımız, kamu güvenliği ve asayişin sağlanmasında, insanlarımızın huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmelerinde çok önemli bir görevi ifade etmektedir. Bugün, demokratik hukuk kuralları çerçevesinde, insan haklarına saygılı, çalışkan ve özveriyle görev yapan Türk Polisi, bu başarıları, fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla milletimizin gönlünü ve sevgisini kazanmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Teknolojinin tüm imkanlarını üst seviyede kullanarak kendini çağın gereklerine göre sürekli yenilemeye ve geliştirmeye devam eden Emniyet teşkilatımızın, milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen suç ve suç örgütleri ile girişmiş olduğu mücadelede göstermiş olduğu başarılar milletimizin polisine olan haklı güvenini bir kat daha artırmaktadır. Emniyet Teşkilatımızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetin en iyisine layık olan milletimize, canla başla hizmet etme gayreti içinde olacağına inancım tamdır. Araban Belediye Başkanı olarak, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, büyük bir özveriyle çalışan başta Araban İlçe Emniyet Amirliği’nde görev yapan polislerimize ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.