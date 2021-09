Doğru’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajında, “19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi’ ile ‘Gazilik’ unvanının verildiği günün yıldönümünü Gaziler Günü olarak kutlamaktayız. Milletimiz, tarihin her döneminde tüm zorluklara karşı bağımsız yaşamayı, bağımsızlığın kanı ve canı pahasına korumayı ilke edinmiştir. Bu nedenle şehitlerimiz ve gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyet’imizin onurlu sembolleridir. 19 Eylül’ün yurdumuzun her yerinde ‘Gaziler Günü’ olarak kutlanması, gönlümüzde yerleri her zaman farklı olan kahraman şehitlerimize, cesaret timsali gazilerimize karşı vefa borcumuzu bir nebze de olsa sunma imkanı vermiştir. Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlığımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin evlatları olarak, gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal emanetine, nesilden nesile yaşatılan bir ruh ve anlayışla sahip çıkarak, çocuk ve gençlerimize daha güzel bir hayat, daha müreffeh bir ülke bırakmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Arabanlı aziz şehitlerimiz ile tüm şehitlerimizi, ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.