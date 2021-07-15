Doğru’dan 15 Temmuz mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, “Beş yıl önce bugün 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya gelmiş, bu girişim milletimizin iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve öngörüsü ile kısa zaman içinde bertaraf edilmiştir. Milletimiz, bağımsızlığına hiçbir şer odağının el süremeyeceği gerçeğini Malazgirt’te, Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla 15 Temmuz gecesinde de göstermiştir. 15 Temmuz gecesi hainlere karşı devletinin yanında olan tüm vatandaşlarımız yekvücut olmuş ve akıllara milli şairimiz Mehmet Akif’in şu dizeleri gelmiştir: ‘Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.’ O gece milletimiz, namus bildiği değerleri çiğnetmedi. Bu duygu ve düşüncelerle FETÖ/PDY terör örgütünün kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, devletinin, milletinin istiklali ve istikbali için canı ortaya koyan aziz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Allah ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü daim kılsın. Bu vesileyle, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan 15 Temmuz destanını yazan aziz milletimize en kalbi saygı ve sevgilerimi sunuyor, bugün Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde yapılacak olan Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinliklerine tüm Arabanlı hemşehrilerimi davet ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.