Doğru teşhis yaşama döndürdü

Gaziantep’te mide çıkış opsiyonu (darlığı) rahatsızlığı nedeniyle daha önce 3 farklı hastaneye götürülen 60 yaşındaki Abdülkadir Öztürkmen, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde konulan doğru teşhisin ardından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan 60 yaşındaki Abdülkadir Öztürkmen, 2 aydır yemek yiyememe, beslendikten sonra kusma, karın şişkinliği, karın ağrısı ve kilo kaybı rahatsızlıkları yaşıyordu. Kısa sürede 20 kilo veren Öztürkmen şu ana kadar başvurduğu 3 hastanenin birinde kalp damarları tıkalı olduğu gerekçesiyle ameliyat edilirken, diğer hastanelerde ise Öztürkmen’e midesindeki sıkıntıdan dolayı ilaç tedavisi uygulandı. Ancak şikayetleri bir türlü geçmeyen ve kilo vermeye devam eden Öztürkmen, son çare olarak bir arkadaşının tavsiyesi üzerinde Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Abdülkadir Öztürkmen’e ‘Mide Çıkış Opsiyonu’ teşhisi konuldu. Teşhis konulduktan sonra hemen ameliyata alınan hasta, başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Operasyonun ardından şikayetlerinden kurtulan ve beslenmede herhangi bir sorun yaşamayan Öztürkmen, 4 gün sonra hastaneden taburcu oldu.

"Yeniden doğmuş gibi hissettim"

Operasyonun ardından kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getiren Öztürkmen, "Son 2 aydır karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetlerim vardı. Yemek yiyemediğim için 20 kilo verdim. Başvurduğum hastanelerde hastalığıma çözüm bulunamadı. Son çare olarak Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdum. İyi ki de başvurmuşum. Şikayetlerim kalmadı. Rahat rahat yemek yiyorum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Doktorum Mehmet Ali Yağcı’ya teşekkür ederim” dedi.

"Operasyon başarılı geçti"

Operasyon ile ilgili bilgi veren Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Hastamız bize geldiğinde karın şişkinliği, kusma ve kilo kaybı gibi şikayetleri vardı. Son 2 aydır beslenemediği için 20 kilo veren hastamız büyük sıkıntı yaşıyordu. Hastanemize gelmeden önce farklı hastanelere başvuran hastamıza çeşitli tetkikler yapılmış. Ancak yapılan tedaviler sıkıntısına çare olmamış. Bize başvurduğunda şikayetlere bağlı olarak ana sebebin mide çıkış opsiyonu olabileceğini düşündük. Yaptığımız hızlı tetkikler sonucunda da mide opsiyonu olduğunu tespit edip cerrahiye karar verdik. Çok zor bir cerrahi. Çünkü o bölgeye ulaşmak için mideden sonra 12 parmak bağırsağın 2. ve 3. kısmını görmek ve izole etmek cerrahi olarak zor bir durumdur. Ancak operasyon başarılı geçti. Hastamız şu an gayet iyi. Kilo kaybı durdu. Rahat yemek yiyebiliyor, yemek yediğinde daha önce yaşadığı sıkıntıları yaşamıyor” diye konuştu.