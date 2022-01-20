Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun şekillendirme ameliyatlarında son dönemde öne çıkan tekniğin piezo yöntemi olduğunu belirterek, "ultrasonik burun estetiği” olarak da bilinen yöntemin detaylarını ve avantajlarını anlattı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, teknolojinin yüksek olanaklarından faydalanılarak geliştirilen Piezo yönteminde kullanılan cihazın kemikleri hassas bir şekilde biçimlendirdiğini, damar, kıkırdak ve sinirlere zarar vermediğini söyledi. Yıldırım, "Piezo cihazı, ultrasonik titreşimle çalışıyor ve sadece kemikleri kesiyor. Burundaki kan damarlarına, yumuşak dokulara, kıkırdaklara zarar vermiyor. Suyla çalıştığı için dokuları yakmıyor. Dolayısıyla ameliyat sonrası hastada daha az ödem oluşuyor, morluk ve şişlik neredeyse hiç olmuyor" dedi.

Klasik yöntemde istenmeyen kırıklar oluşabiliyor"

Piezo’nun çekiçle yapılan klasik rinoplasti ameliyatlarına göre hem doktor hem de hasta açısından daha avantajlı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, şöyle konuştu:

“Çekiçle yaptığımız ameliyatlarda bazen istenmeyen kırıklar oluşabiliyor. Operasyon sonrasında morluk ve şişlikler görülebiliyor. ‘Modern çekiç’ olarak adlandırabileceğim Piezo cihazı ise kemiğe istediğimiz şekli kolayca vermemizi ve daha hızlı sonuç almamızı sağlıyor. Ameliyat süresi de daha kısa oluyor. Kaba ve büyük burunların şekillendirilmesinde bu yöntem cerrahlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Dar burunlarda nazal valv bölgesini tıkayan kemik yapı da Piezo ile kolayca çıkarılabiliyor. Burun tıkanıklığı ön planda olan hastalarımıza bu yöntemi uygulayarak fonksiyonel sonuçları da iyi bir seviyeye getirmiş oluyoruz.”

18 yaş üzeri herkese uygulanibilir

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Yenilikçi, profesyonel ve koruyucu bir yöntem” olarak tanımladığı Piezo yönteminde hastaların günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönebildiklerini söyledi: Doç. Dr. Yavuz , "Piezo yöntemini 18 yaş üzeri her yaş grubuna uygulayabiliyoruz. Bu yöntemin en büyük avantajlarından biri, iyileşme sürecinin hızlı olması. Ameliyat sırasında bağ ve kas dokularını, sinirleri, damarları koruduğumuz için şişlik ve morluklar görülmüyor, hastalar kısa sürede günlük yaşamlarına dönebiliyorlar. Hatta seyahat de edebiliyorlar” şeklinde konuştu.

Dr. Yıldırım, istenen sonucun alınabilmesinde cerrahın tecrübesinin büyük rol oynadığını da sözlerine ekleyerek, "Bu yöntemi uygulayabilmek için belli bir tecrübeye sahip olmak lazım. Piezo, hem açık hem de kapalı teknik rinoplasti ameliyatlarında uygulanabilir, ancak hangi yöntemin uygulanacağına hekimin karar vermesi gerekiyor" diye konuştu.