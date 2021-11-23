Diyabete Anka neşteri

Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki diyabet hastası, 7 yıldır mücadele ettiği hastalıktan ANKA Hastanesi’nde uygulanan diyabet cerrahisi sonucu kurtuldu.

Diyabet cerrahi ile adından sıkça söz ettiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, şeker hastalığından kurtulmak isteyen hastalara umut oluyor. 7 yıldır diyabet hastalığı ile mücadele eden 50 yaşındaki Gülay Elbay’ın şeker değeri, diyet yapmasına ve ilaç kullanmasına rağmen 500 miligramlara kadar çıkıyordu. Diyabetin yanı sıra ciddi sağlık sorunları da baş göstermeye başlayan Elbay, hastalıktan kurtulmak için tedavi arayışına girdi. ANKA Hastanesi’nde daha önce ameliyat olan yakınlarının tavsiyesiyle hastaneye başvuran Elbay’ın metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan muayene ve kapsamlı tetkiklerin ardından ameliyat için bir engeli bulunmadığı belirlendi. Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından laparoskopik (kapalı yöntem) uygulanan diyabet cerrahi ile sağlığına kavuşan Elbay, operasyonun hemen ardından insülin kullanmayı bırakırken, diyabet ve diyabete bağlı yaşadığı sağlık sorunlarından da kurtuldu.

“ANKA Hastanesine ve doktoruma teşekkür ederim”

7 yıl boyunca çektiği hastalıktan kurtulmanın sevincini yaşayan Elbay,” Görme bozuklukları, diyabete bağlı uyku, yorgunluk gibi şikayetlerim vardı. Operasyonun ardından insülin kullanmayı bıraktım. Şeker değerim normal seviyelere ulaştı. Hastalığa bağlı şikayetlerim de ortadan kalktı. Herkese gönül rahatlığıyla ANKA Hastanesi’ni tercih edebileceklerini söyleyebilirim. Beni sağlığıma kavuşturan ANKA Hastanesi ve doktoruma teşekkür ederim” dedi.

“Bu ameliyatı tercih eden hasta sayısı her geçen gün artıyor”

Operasyonun başarılı geçtiğini dile getiren Doç. Dr. Yağcı, “Hastamız operasyonun ardından kullandığı insülin ve ilaçları bıraktı. Zamanla kendisini daha iyi hissedecek. İlaç ve insülinle kontrol altına alınamayan Tip 2 şeker hastalarına metabolik cerrahi uygulayabiliyoruz. Bu ameliyatlar sayesinde şeker hastalığı son bulurken, onun neden olduğu sağlık sorunları da ortadan kalkıyor. Bu ameliyatı tercih eden hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye haricinde yurtdışından da hastalar hastanemize bu cerrahi yöntem için bize başvuruyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde pandemi döneminde de sağlığınız için tüm ameliyatlar güvenli bir şekilde yapılmaya devam ediyor” diye konuştu.