Dijital pazarlama yöntemlerini GTB akademi ile keşfettiler

Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB) eğitim faaliyetlerini tek çatı altında toplayan GTB Akademi tarafından düzenlenen, ‘Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi’ eğitimi altı gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sona erdi.

Genç girişimciler ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programında katılımcılara pratik tüyolarla e-ticarette satış artıran çözümler anlatıldı. GTB Akademi’nin, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) destekleriyle gerçekleştirdiği ‘Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi’ eğitimi 6 gün süren bir programın ardından tamamlandı. GTB Meclis Salonunda tertip edilen eğitimlerde, Dijital İhracat Pazarlaması Ajansı MODS Genel Müdürü Eğitmen Ersan Ertürk katılımcılara, doğrudan satışa yönelik bilgiler aktardı. Atölye çalışmalarının da yer aldığı eğitimlerde Eğitmen Ertürk, e-ticaretteki satış performansını arttıran teknikler, mikro ihracat, 3’üncü parti yazılımlar, pazara giriş stratejileri, kullanıcı deneyimleri artı ve eksileriyle altyapı alternatifleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kompleks ürün entegrasyon modelleri gibi genel bilinen başlıklar haricinde, toptan ve perakende özelinde yurt dışındaki satış kanalları ve bağlantılarıyla ilgili de bilgilerin verildiği eğitimlerde Ertürk, hedef alıcıların tespiti, online ihracata yönelik pazarlama, hedef pazar analizleri, fiyatlama modelleri, devlet destekleri, alternatif satış ve iş geliştirme metotlarına değindi.

Pratik bilgilere odaklanıldı

Eğitim programı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ertürk eğitim süresince katılımcılarla, B2B ihracat odağında dijital pazarlama, e-ticaret ve e-ihracat başlıklarıyla pratik, doğrudan satışa yönelik bilgi paylaşımlarında bulunduklarını ifade etti. Teorik sektör etkinliklerindeki genel konuşulanlardan daha ziyade pratik bilgilere odaklandıklarını vurgulayan Ertürk, “Gaziantep özelinde bilhassa online ortamda yapılan toptan satışlara yönelik bilgiler aktardık. Özellikle tarım, bakliyat, hububat, baharat grubu ile ayakkabı, konfeksiyon ve yerel ürünler özelinde toptan online satış kanallarının, hedef alıcıların tespiti, yönetimi ve mevcut satışları arttıracak somut örnekleri üzerinde durduk. Son derece verimli ve keyifli bir eğitim programı oldu. Katılımcılarımız burada aldıkları eğitimle dijital pazarlamada önemli bir merhale kat ettiler” diye konuştu.

GTB Akademi ‘Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi’ eğitimlerini eksiksiz olarak tamamlayan katılımcılara katılım sertifikası verilecek.