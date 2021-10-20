Dev projelerin çatı ve izalasyonu Gazaintep’ten

Türkiye’nin son 10 yılında yapılan ve yapımı süren İstanbul, Rize Havalimanı, Antalya, Sivas ve Gaziantep stadı, Göbeklitepe gibi dev projelerde kullanılan çatı kaplama ve izlasyon malzemeleri Gazaintep’te imal ediliyor.

Gaziantep’te 20 yıl önce kurulan Eska Metal ve İzolasyon Sanayi şirketi, son 10 yılda Türkiye’ye damga vuran en büyük ve modern endüstriyel tesislerin çatı ve dış cephe kaplamalarını ve malzemelerin üretimini yapıyor. Gaziantep’teki fabrikalarda üretilen malzemeler Gaziantep Kalyon, Sivas 4 Eylül Stadı, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu, Antalya Stadyumu, Manisa Manisa Organize Sanayi Kapalı Spor Salonu yanısıra Sivas, Çorlu, İstanbul Yeni havalimanı, Gaziantep Havalimanı, yapımı süren Rize havalimanı, Şanlıurfa Göbeklitepe ile Şanlıurfa Mozaik müzesi gibi ülkenin en büyük projelerinde kullanılıyor.

Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve İnşaat Mühendisi Ali Alpdoğan, sektörün öncü ve yenilikçi bir firma olduklarını, Türkiye genelindeki spor salonları, stadlar, havalanları alışveriş merkezleri gibi endüstriyel yapıların çatı ve cephe kaplama işlerini yaptıklarını kaydetti.

Ham madde sıkıntısı

Alpdoğan, Gaziantep merkezli müteahhit firmalarının iş yaptığı Katar, İran, Arabistan ağırlıklı olmak üzere bir çok Ortadoğu ülkeleri ile Macaristan gibi balkan ülkelerinde de montaj yaptıklarını kaydetti.Dünyada hammadde sıkıntısı olduğunu belirten Alpdoğan, ’’Pandemi nedeniyle üretim azalmasından ve hammadde sıkıntısı var diye daha fazla stok yapılmak istenmesinden dolayı hammadde sıkıntısı yaşanıyor. Stoğun güçlü tutulmasından dolayı talep artıyor, talep artınca fiyat artıyor. Artan fiyatlarla talep daha da artıyor. İkisi birbirini tetikliyor. Pandemi geçtikten, üretimin artmasının ardından talep de, fiyatlar da düşecektir’’ diye konuştu.

Yalova’ya fabrika kuruluyor

Şuanda Gaziantep’te imalat yaptıklarını, Yalova’da çalışmaları süren yatırım ile imalat kapasitesini arttıracaklarını ifade etti. Gazaintep’te hem imalat hem montaj yapımın olduğunu belirten Alpdoğan, Yalova’daki 10 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilecek imalat ile bile birlikte mağaza ve satış kısmı olacağını

Kıbrıs’ta bayilerini ağırladı

Ali Alpdoğan, geçtiğimiz ay içerisinde şirketin bayilerini Kıbrıs’ta ağırladı. Bayileri ielr hem ekonomik hem de genel konularda bir toplantı yapan Ali Alpdoğan, ticari ilişkiler kadar sosyal ilişkilere de önem verdiklerini de kaydetti. Eska Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpdoğan, aynı zamanda İstanbul Gaziantepliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ve her yılda yemek festivallerine katıldıkları belirterek, Gaziantep ile İstanbul arasında köprü olduklarını da söyledi.

Aslen Kahramanmaraş Pazarcılıklı olan ve 55 yıl önce Gaziantep’e geldiğini belirten Yusuf Alpdoğan ise uzun yıllar ’’Avrat pazarında’’ konfeksiyonculuk yaparak, çocuklarını okuttuğunu kaydetti. Baba Alpdoğan, şimde ülkenin dev projelerine damga vuran çocukları ile guru duyduğunu da ifade etti.