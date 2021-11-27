Çin heyeti Antepsan’a hayran kaldı

Bir dizi temaslarda ve görüşmelerde bulunmak için Gaziantep’e gelen Çinli iş adamları, ziyaret ettikleri Antepsan Kuruyemiş’e hayran kaldı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nden çok sayıda iş adamı, çeşitli temaslarda bulunmak, bazı firmalarla ticaret görüşmesi yapmak ve Gaziantep sanayisini yerinde görmek için kente geldi. Gaziantep temasları kapsamında pek çok firmayı ziyaret eden Çinli iş adamları, kalabalık bir heyetle ziyaret ettikleri Antepsan’da üretilen kuruyemişlere özellikle hayran kaldı.

Antepsan lezzetlerine hayran kaldılar

Antepsan üretim tesislerini gezen, çalışma koşulları ve üretim sahalarına oldukça başarılı bulan Çinli iş adamları, Antepsan lezzetlerine ise hayran kaldı. Heyet, Antepsan kuruyemişlerin tadına özellikle bakarak bu ürünleri ülkelerine ihraç edilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

"Ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz"

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan ve Çinli heyetin Gaziantep lezzetlerini çok beğendiğini söyleyen Antepsan Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, "Çinli iş adamlarından oluşan bir heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antepsan’a bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret sırasında tesislerimizi gezen heyet, üretim sahalarımıza ve üretim koşullarımıza hayran kaldı. Markamız altında ürettiğimiz fıstık ve kuruyemişlerin tadına özellikle bakan Çinli iş adamları, tüm ürünlerimizin lezzetini fazlasıyla beğendi. Heyet, Antepsan ürünlerinin ülkelerine satışı konusunda da bizimle fikir alışverişinde bulundu. Umuyoruz ki Çinli iş adamları ile iki ülke arasındaki ticaret hacmi geliştireceğiz. Ben, bizi ziyaret eden Çinli iş adamlarına teşekkür ediyorum ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.