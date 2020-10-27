Çıkmaz’dan 29 Ekim kutlama mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Türk milletinin en önemli karakterleri arasında, bağımsız ve hür yaşama azminin de bulunduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, mesajında “Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen vatan toprakları, Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde, milletimizin azim ve kararlığı ile düşmandan temizlenerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Milletimizin ortak eseri, bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve millet egemenliğinin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını coşku ile kutluyoruz. Türk milleti olarak bugün bu topraklarda hür ve bağımsız şekilde ve huzur içinde yaşıyorsak bunu Cumhuriyete ve Cumhuriyetin kazanımlarına borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çıkmaz, 29 Ekim Cumhuriyet’in kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamayla, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli Cumhuriyet’tir. Atalarımızın bizlere en büyük mirası olan Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak konusundaki azim ve kararlılığımız ilk günkü heyecanla devam ettiğini belirtirken, milletimizin bayramını en içten duygularımla kutluyor ve başta Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.