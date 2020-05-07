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Çiftçilere sağlanan fideler toprakla buluştu

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ TİP KORONA VİRÜSLE (COVID-19) MÜCADELE KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERE DESTEK OLMAK AMACIYLA DAĞITIMI YAPILAN 5 MİLYON 500 BİN FİDENİN TOPRAKLA BULUŞTU.

Çiftçilere sağlanan fideler toprakla buluştu

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ TİP KORONA VİRÜSLE (COVID-19) MÜCADELE KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERE DESTEK OLMAK AMACIYLA DAĞITIMI YAPILAN 5 MİLYON 500 BİN FİDENİN TOPRAKLA BULUŞTU.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:11
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Çiftçilere sağlanan fideler toprakla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtımı yapılan 5 milyon 500 bin fidenin toprakla buluştu.

Çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtımı yapılan 5 milyon 500 bin fidenin toprakla buluşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ve Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Mustafa Aslan dağıtımı yapılan fidelerin ekiminde bir hata olup olmadığını gözlemlemek, arazilerin toprak analizini yapmak için yerinde incelemede bulundu. Kısa süre içerisinde pandemi ilan edilerek küresel bir kriz halini alan korona virüs, toplumların yaşam standartlarında önemli bir değişime yol açarak birçok kesimin çeşitli zorluklarla karşılaşmasına neden oldu. Bu dönemde ise yerel yönetimler bölgesel anlamda vatandaşlarına yardım eli uzatarak salgın sürecini en az zararla sonlandırılmasını amaçladı. Büyükşehir Belediyesi de daha önce 5 milyon 500 bin fide dağıtımı yaparak Gazi şehirli çiftçilere destek olarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Fide dağıtımının ardından ise çiftçilerin şikayetlerini ve taleplerini dinlemek, arazinin toprak analizini yapmak ve çiftçilerin hangi ilaçları kullanması gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ve Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Mustafa Aslan bir dizi test yaparak çiftçileri bilgilendirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Celal Özsöyler, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı olarak çiftçinin hep yanında olduk. Korona virüs sürecinde de çiftçilere olan desteğimizi sürdürüyoruz. İlk etapta çiftçilerimize destek vereceğimiz planı oluşturmak için ziraat odaları, il tarım kooperatifiyle bir araya geldik. Bu kapsamda coğrafi işaretleri olan fideleri belirleyerek bölgesel bir dağıtım çalışması yaptık. Başkan Fatma Şahin’in talimatlarıyla korona virüs sürecinde çiftçilerimize toplam 5 milyon fide dağıtımı yapıldı. Şimdi de dağıtımı yapılan fidelerin ekiminde bir hata olup olmadığını gözlemlemek, arazilerin toprak analizini yapmak için yerinde incelemede bulunduk. Çiftçilerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ise Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda çiftçilere fide yardımında bulunduğunu hatırlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini iletti. Uğur, çiftçilere dağıtımı yapılan fidelerin toprakla buluştuğu arazilerde incelemelerde bulunduklarını da söyledi.

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