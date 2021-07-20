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Cesedi Fırat’ta bulunan Usalp’ın cenazesi defnedildi

3 gündür kayıp olan ve cesedi Birecik’te Fırat nehrinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp’ın eşi Mehmet Ebrec Usalp’ın cenazesi defnedildi.

GAZİANTEP 20.07.2021, 17:47
Cesedi Fırat’ta bulunan Usalp’ın cenazesi defnedildi
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3 gündür kayıp olan ve cesedi Birecik’te Fırat nehrinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp’ın eşi Mehmet Ebrec Usalp’ın cenazesi defnedildi.

Cesedi dün Birecik’te Fırat nehrinde bulunan Kimya Mühendisi Mehmet Ebrec Usalp’ın cenazesi Gaziantep’te defnedildi. Şireci Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Osman Toprak’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Usalp’ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp’ın eşi cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

3 gündür kayıptı

3 gündür kayıp olan Mehmet Ebrec Usalp cansız bedeni Fırat nehrinde bulunmuştu. Birecik’te nehrin kıyısında bulunan ceset sualtı polisleri tarafından nehirden çıkarılmıştı.
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