Cerityeniyapan sosyal tesisinde sona gelindi

Şehitkamil Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Cerityeniyapan Mahallesi’nde yapımına başladığı sosyal tesisin inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen Cerityeniyapan Sosyal Tesisi, önümüzdeki günlerde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Kırsal bölgede bulunan mahallelerin sosyal tesis ihtiyacının çok büyük bir bölümünü karşılayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kısa süre önce Cerityeniyapan Mahallesi’nde çalışma başlatmıştı. Tamamlanma aşamasına getirilen Cerityeniyapan Sosyal Tesisi, önümüzdeki günlerde halkın kullanımına açılacak. Toplam 503 metrekare büyüklüğünde 2 katlı olarak inşa edilen Cerityeniyapan Sosyal Tesisi içerisinde, bay-bayan taziye evi, mutfak, yemekhane, mescit ve WC bulunuyor.

Yapılan tesise ilişkin değerlendirmede bulunan Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Adnan Aslanoğlu, mahalle sakinleri adına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Aslanoğlu, “Mahallemizde bir sosyal tesise ihtiyacımız vardı. Şehitkamil Belediye Başkanımız, mahallemizde sosyal tesis yapılması konusunda söz vermişti. Geçtiğimiz aylarda Şehitkamil Belediyemiz tarafından sosyal tesisin temeli atılmıştı. İnşaat çalışmaları çok hızlı bir şekilde ilerledi ve şu an sosyal tesisimiz artık bitme aşamasına geldi. Sosyal tesisimiz, bay-bayan taziye evinden oluşuyor. Bunun dışında mutfağı ve lavabosu da bulunuyor. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Başkanımıza ve ekibine, mahallemize yaptıkları hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede tesisimiz tamamlanarak, mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak” dedi.