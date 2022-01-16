banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı

Çeled Uşaglar perdesini GGC için açtı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin üyelerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri aralıksız devam ediyor. Daha önce Rumkale’ye gezi düzenleyerek üyelerinin stres atıp kaynaşmasını sağlayan GGC, bu kez de üyelerini Çeled Uşaglar Tiyatro sahnesi ile buluşturdu.

GAZİANTEP 16.01.2022, 15:53
Çeled Uşaglar perdesini GGC için açtı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin üyelerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri aralıksız devam ediyor. Daha önce Rumkale’ye gezi düzenleyerek üyelerinin stres atıp kaynaşmasını sağlayan GGC, bu kez de üyelerini Çeled Uşaglar Tiyatro sahnesi ile buluşturdu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay, seçim öncesi verdikleri vaatleri tek tek yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, basın emekçilerinin kaynaşmasını ve stres atmasını sağlamak için sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Gaziantep kültürünü yansıtan oyunlarla sahne yapan Çeled Uşaglar Tiyatro ekibi, bu kez Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyeleri için perdelerini açtı. ŞKM’de yapılan gösteride GGC üyeleri hem stres attı, hem de birbirleri ile kaynaşma fırsatı yakaladı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen tiyatro etkinliğinde, aileleri ile birlikte Çeled Uşaglar’ı izleyip stres atan gazeteciler, büyük beğeni ve kahkahalarla ile izledikleri oyunu bol bol alkışladılar.

“GGC üyesi olmaktan gurur duyuyoruz”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesi içerisindeki etkinliğine katılan gazeteciler, Başkan İbrahim Ay’a teşekkür ederek, “Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Türkiye’de örnek projelere imza atıyor. Bu yüzden GGC üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bizleri gün boyu yaşadığımız stresli dakikalardan uzaklaştırıp, ailelerimizle birlikte ağırlayan ve hoşça vakit geçirmemizi sağlayan başkanımız İbrahim Ay’a teşekkür ediyoruz’’ dedi.

“Keyifle ve severek izledik”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da yaptığı konuşmada, Çeled Uşaglar Tiyatro ekibine teşekkür ederek, “Çeled Uşaglar Tiyatro Yönetmeni Orhan Uslu ve ekibine, sahnelerini bizlere açtığı için teşekkür ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş Gaziantep kültürünü ve şivesini keyifle ve severek izledik. Emeği geçen bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gaziantep basını olarak ünü dünyayı aşan Çeled Uşaglar’ın her zaman yanındayız’’ ifadelerini kullandı.

“Unuttuğumuz gülmeyi hatırlamaya çalışıyoruz”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirten Başkan Ay, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Gaziantep basını olarak çok zor ve sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemleri daha kolay atlatabilmek için bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Bu etkinlikler sayesinde stres atıp unuttuğumuz gülmeyi yeniden hatırlamaya çalışıyoruz. Üyelerimizin birbirleri ile kaynaşmasına ve sohbet etmesine zemin oluşturtuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor’’ şeklinde konuştu.

“Bize destek olan GGC üyelerine teşekkür ederiz”

Çeled Uşaglar Yönetmeni Orhan Uslu’da GGC üyelerine perde açıp oyun sahnelemekten mutluluk duyduklarını belirterek yeni dönemdeki ilk oyunu GGC üyelerine sergilediklerini dile getirdi. Uslu “Gaziantep kültürünü yaşatmak için mücadelemiz sürecek. Bu anlamda da yanımızda olan GGC üyelerine, yönetimine ve Başkan İbrahim Ay’a teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Program sonrası Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Çeled Uşaglar Yönetmeni Orhan Uslu’ya üyeler adına bir buket çiçek verdi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 21 33
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 43
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 38
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Brentford 21 24
13. Southampton 21 24
14. Aston Villa 20 23
15. Leeds United 20 20
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 30
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 20
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11