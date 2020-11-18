banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu satan şahıs yakalandı

Gaziantep’te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu satan bir şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

GAZİANTEP 18.11.2020, 16:11
3
Çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu satan şahıs yakalandı

Gaziantep’te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu satan bir şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince, çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu madde satışı yapan bir şahsı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipler operasyonda ayrıca bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda çalıntı elektronik eşya ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili yakalana şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner378