Büyükşehir, otobüs terminalindeki vatandaşlara kumanya dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), yoğun kar yağışı nedeniyle çatısında kar yükü artan Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin biletleme ve kısmi bekleme alanını vatandaşların kullanımına dün itibariyle kapadı. Uygulamadan ötürü vatandaşın işlem ve beklemeler sırasında mağdur olmaması için ise bugün terminalde bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtımı yapıldı.

Şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mağdur olan vatandaşlara da desteğini sürdürüyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısında biriken kar kütlesinin oluşturduğu riske karşı önlem alan GBB Zabıta Daire Başkanlığı, dün bekleme ve biletleme alanlarını vatandaş giriş çıkışlarına kapattı. Terminalde seferler olağan şekilde devam ederken, seyahati için terminalde bulunan vatandaşlara ise bekleme sürelerinde kumanya dağıtımı yapıldı.

Teknik çalışmaların devam ettiği terminalde GBB Zabıta Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü’nün kontrolünde sağlanan tedbirlerle otobüs seferleri sorunsuz sürerken, seferleri için bekleme yapan vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması adına ise ek çalışmalar sürdürülecek.

Vatandaşlardan çalışmaya tam not

Gaziantep’ten Antalya’ya seyahat eden Remzi Doğan, “Çok iyi düşünülmüş. Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Bu soğuk havada ve ağır şartlarda bu ikramlar içimizi ısıttı” ifadelerini kullandı.

Halit Yavuş ise “Kimse burada mağdur edilmedi. Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Seferler sıkıntısız sürüyor. Mağdur edilmediğimiz için Büyükşehir Belediyesi ve çalışan personellere teşekkür ediyorum. Personeller olmasaydı sürekli çalışmasa burada büyük sorunlar yaşanacaktı” diye konuştu.

Tülay Barın da böyle bir hizmeti başka yerde görmediklerini ifade ederek, otobüs seferlerini beklerken yapılan bu duyarlı davranıştan dolayı belediyeyi takdir etti.