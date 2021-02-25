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Bisiklet hırsızı yakalandı
Gaziantep’te bir evin bahçesine girerek bisiklet çalan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP 25.02.2021, 10:02
Gaziantep’te bir evin bahçesine girerek bisiklet çalan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirgösteren mahallesinde bulunan bir ikametten bisiklet çalan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.