Bilgilendirme toplantısında öğrencilerle bir araya geldiler

Şahinbey Belediyesi’nin Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesi ile ecdat topraklarını ziyaret edecek öğrencilerin, bilgilendirme toplantısının misafiri Gaziantep Valisi Davut Gül oldu.

Dünya tarihinin unutulmaz destansı mücadelelerinden birisi olan Çanakkale Deniz Zaferi’nde ecdadın ortaya koyduğu vatan, millet ve bayrak sevgisini yerinde gösteren Şahinbey Belediyesi 145.227 kişiyi ecdadla buluşturmaya devam ederken, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç öğrencilerin bilgilendirme toplantısına katıldı.

’’Çok önemli bir proje’’

Çanakkale projesiyle daha bilinçli ve şuurlu gençlerin yetiştiğini belirteN Gaziantep Valisi Davut Gül, “Projelerin sürdürülebilir olması çok önemli. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Çanakkale Projesi’nde 150.000’e yakın ziyaretçi trafiği var. Bugün bu 150 bin kişiyi Çanakkale’ye götürmek isteseniz 500.000.000 fazla masraf gerektiriyor. Bu parayla ev veya yol yapılabilir. Ancak bunların hiç birisi kalıcı olmaz. Varsın 100 km yol eksik olsun. Ama okullarda yetişen gençlerimizin Çanakkale destanını yerinde görüp o maneviyatı hissetmesi gerekiyor. Bu açıdan bana göre yapılan proje çok doğru ve önemli. İnşallah Şahinbey’in tüm gençleri oraları görmüş olur. Bu projeyi başlatan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

’’Tarihimizi iyi bilmek zorundayız’’

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale’nin tarihte önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, “Gençlerimizin sporda, sanat alanında ve eğitimde başarılı olabilmesi bizler için çok önemli. Başarı; çalışma, gayret ve azimle oluyor. Tarihimizi iyi bilmek zorundayız. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Biz tarihten ibret alırsak o hatalara düşmeden geleceğimize çok daha güvenle yol alabiliriz. Çanakkale’nin tarihimizde çok önemli bir yeri var. Çanakkale’de 253 bin şehit vermişiz. Çanakkale’de 15 yaşındaki çocuklarımız okullarını bırakıp vatan, millet, bayrak için Çanakkale’de cepheye koşmuşlar. Açlıkla, yoklukla, imkansızlıkla mücadele edip, iman ve inançlarıyla yedi düvele karşı vatan topraklarına düşmana ayak bastırmamışlar. Allah onlardan razı olsun ”diye konuştu.

’’Kendimizi şanslı hissediyoruz’’

Gençlerin Çanakkale ziyaretleri ile daha da bilinçlendiğine dikkati çeken Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç “Şahinbey Belediyemiz tarafından düzenlenen Çanakkale projesi gençlerimizin tarih yolculuğuna çıkacağı ecdadın ayak izlerini göreceği, tarihi şuuru ile bilinçleneceği, çok önemli bir proje. Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Sayın Valimizin önem verdiği eğitim konusu her zaman önceliği olmuştur. Valimiz Sayın Davut Gül’ün göreve geldiği günden bu yana okul yatırımları ve eğitimlerin niteliğin artırılması konusunda her zaman önümüzü açtı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu da tüm eğitim çalışmalarımızda da her zaman yanımızda oldu” dedi.