Belediye Başkanı’nın eşi koronayı yendi

Kilis’te koronavirüsün delta varyantına yakalanan ve durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne getirilen Kilis Elbeyli Belediye Başkanı’nın eşi 31 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek yaşama yeniden tutundu.

Kilis’te yaşayan ve koronavirüsün delta varyantına yakalanan 47 yaşındaki Keziban Şimşek, hastalığa karşı verdiği zorlu savaşı Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde kazandı. Delta varyantı sebebiyle zor günler geçiren hasta Şimşek, gördüğü 31 günlük tedavinin ardından hayata yeniden tutunarak, taburcu edildi.

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir “Hastamız hastanemize geldiğinde solunum sıkıntısı yaşıyordu. 31 günlük yaşam mücadelesinin ardından sağlığına kavuşması hepimizi mutlu etti. Hastamızın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor” diye konuştu.

Sağlığına yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Keziban Şimşek ise, “Çok dikkat etmeme rağmen korona virüse yakalandım. Hastalık geçmiş değil. Bu nedenle herkes maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek’te, “Eşimin hayata yeniden tutunmasını sağlayan başta değerli doktorumuza ve kovid servisi hemşirelerine teşekkür ederi” dedi.