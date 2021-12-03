Başkan Vural’dan Engelliler Günü mesajı

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yayımladığı mesaj ile 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı.

aşkanı Kemal Vural, mesajında herkesin bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve topluma kazandırmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, Engelli bireylerin hakları ve yaşam standartlarının artırılması açısından çok önemli bir gündür. Engellilik, sadece engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir olgudur.

Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir hayat sunmak, insani ve hukuki mükellefiyettir. İslahiye Belediyesi olarak bizler de engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin devamlı yanlarında olarak her anlamda destekçileri olacağız. Hepimizin birer engelli adayı olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Toplumumuzda engellilik kavramına olan duyarlılığın yükseltilerek Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.