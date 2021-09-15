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Başkan Şahin’den Araban Ziyareti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GAZİANTEP 15.09.2021, 15:58
Başkan Şahin’den Araban Ziyareti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Araban ilçesini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, İlçe Teşkilatı ziyaretinin ardından Kaymakamı Ömer Sevgili’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Şahin ile Milletvekili Koçer’e Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, belediye meclis üyeleri, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, ilçe teşkilatı eşlik etti.

Ziyaret sırasında Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılarak tamamlanan ve devam eden çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milletvekili Koçer ve beraberindeki heyet ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması tamamlanan Hastane yolunda incelemelerde bulundu.

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