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Başkan Fatma Şahin’den Mevlid Kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 15.10.2021, 17:30
Başkan Fatma Şahin’den Mevlid Kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Mevlid Kandilini, ‘Tüm insanlığa emsal hayatıyla yol gösteren, bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, sayısız hikmetler gizli kadim bir gün’ olarak belirten Şahin, kandil ile ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı, “Adeta her duanın bir yeniden doğuş olduğu bu kutlu günde hepimizin zaman zaman her zamankinden çok ihtiyacı olan sabrı, metaneti, merhameti, bereketi Rabbimden tüm insanlık için diliyorum. Her birimizin yeni yaşlar alarak ilerlediğimiz bu hayat yolunda, önümüzde her sorumuzun yanıtını netlikle bulabileceğimiz emsal bir hayat var. Sevgili Peygamberimiz hayatında, bizim bugün hem kendimiz için hem de çalışarak katkı sunmaya, izler bırakmaya çalıştığımız her bir ömür için çok büyük dersler, sorularımıza cevaplar, örnekler var. Bu nedenle bugün bizim için çok kıymetli. Yaptığımız her bir hizmeti, her bir yardımı, attığımız her bir adımı biz bu emsalden yola çıkarak büyütüyoruz. Her birimiz aslında kendi hayatlarımızla bir başkasının da hayatına dokunarak yaşıyoruz. Peygamberimizin örnek hayatı yolumuza ışık tutan büyük bir örnek. Bu sebeple benzer gün ve gecelerin anlamı bizler için derin, idraki önemli.”

“Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik” ayeti ile günün ve gecenin önemini vurgulayan Başkan Şahin, yayımlanan mesajına, “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) hayatına işaret eden Mevlid Kandili’nin, vatanımız, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Mevlid Kandili’nin dualarımızın her birinin kabulüne, birlik ve beraberliğimizin sürekliliğine, sıhhat bulmamıza, gecenin rahmet ikliminden yararlanmaya vesile olmasını, herkes için içtenlikle diliyorum. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum” ifadeleri ile son verdi.

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