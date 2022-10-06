Başkan Fatma Şahin’den Mevlid Kandili Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Sav’ın dünyaya teşrifinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Rebiyülevvel ayının 11’inci gecesi olan bu kutlu gecede sevgili Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandili’ni idrak ediyoruz. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in doğduğu ve O’nun insanlığa kurtuluş müjdesi olarak getirdiği mesajlarla kalplerimizin aydınlandığı nurlu bir gecedir. Cehaletin hüküm sürdüğü, güçsüz olanın ezildiği bir çağda, Hz. Muhammed’in yol göstericiliğiyle hayatın akışı, ilimden, adaletten, merhametten ve iyilikten yana değişti” ifadelerini kullandı.

İnsanlığın, O’nun rehberliğiyle hakikate ve hidayete erdiğini, onun örnekliğiyle merhametle ve izzetle tanıştığını vurgulayan Şahin, ’’Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bu kandil bir fırsattır. Adaleti, merhameti, bağışlamayı, dostluğu, kardeşliği ve sevmeyi ondan ve onun yüce mesajlarından öğrendik. Haksızlığa başkaldırmayı, zalime dur demeyi, direnmeyi, mazlumun yanında durmayı, yetimi korumayı, güçsüzden yana olmayı, akrabaya, komşuya, muhtaca bakmayı, yok etmek yerine yaşatmayı, kin tutmak yerine merhameti, kavga yerine sevmeyi, insanlığın ancak sevginin sonsuz rahmet denizinde hayat bulacağını da ondan öğrendik’’ ifadelerini kullandı.

Şahin, O’nun hayatının sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehber olduğunu belirterek, “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) hayatına işaret eden Mevlid Kandili’nin, vatanımız, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için barış, bereket ve selamete vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Mevlid Kandili’nin dualarımızın her birinin kabulüne, birlik ve beraberliğimizin sürekliliğine, sıhhat bulmamıza, gecenin rahmet ikliminden yararlanmaya vesile olmasını, herkes için içtenlikle diliyorum. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.