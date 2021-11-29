Başkan Fadıloğlu’ndan yetim çocuklara moral ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Merhamet Eli’ projesi kapsamında psikolojik destek alan yetim çocukları hastanede ziyaret etti. Yetim çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, “Yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde hem çocuklarımıza hem de annelerimize verilecek psikolojik destekle başlattığımız bu faaliyet kapsamında çok güzel sonuçlar alındı. Hem çocuklarımız hem de anneler için çok verimli bir çalışma oldu” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Merhamet Eli’ projesinin daha etkin ve verimli sürdürülmesi amacıyla geçtiğimiz ay Şehitkamil Kaymakamlığı başkanlığında Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi temsilcisiyle birlikte protokol imzalamıştı. Proje kapsamında Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çatısı altında psikolojik destek verilen yetim çocukları ve ailelerini ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, hem yetim çocuklarla hem de aileleriyle uzun süre sohbet etti, kendileriyle yakından ilgilendi.

“Çok verimli bir çalışma oldu”

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle Başhekimimizin şahsında tüm hastane doktorlarımıza, psikiyatrlarımıza, psikologlarımıza teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde hem çocuklarımıza hem de annelerimize verilecek psikolojik destekle başlattığımız bu faaliyet kapsamında çok güzel sonuçlar alındı. Bunun devamını diliyoruz. Tabi fazlasıyla hizmet götürmemiz gereken ailelerimiz var. Fakat burada imkanlarımız belirli noktada, hastanemizin imkanları arttığı müddetçe, daha fazla ailemize ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Hem çocuklarımız hem de anneler için çok verimli bir çalışma oldu. Hayırlı bir hizmet oldu, tüm emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Birçok aileye dokunmuş olmak bizleri çok mutlu etti”

Ziyaret sonunda açıklama yapan Gaziantep Çocuk Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatma Coşkun, “Şehitkamil Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlediğimiz protokol çerçevesinde birçok aileye dokunmuş olmak bizleri çok mutlu etti. Başkanımız ile de her konuda yine iletişim halendeyiz. Sürecin yönetiminde ailelerimizin ihtiyaçlarına göre sürekli gereken desteği sağlıyoruz. Çocuklarımızın hayatının değişmesi, halkın değişmesinin anlamına geldiği için Başkanımızla ortaklaşa çalışmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel bir süreç oldu”

Projeden yararlanan anne Nigar Altıparmak, yaptığı değerlendirmede, “Bir anne olarak böylesine güzel bir imkanın bize sağlanmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kolay kolay bu tür imkanlar sağlanmıyor. Çocuğumuz için de biz anneler için de çok güzel bir süreç oldu. Verilen psikolojik desteklerle ebeveyn olarak eksikliklerimizi tamamlamayı öğrendik. Bu süreci bize sağladıkları için Başkanımıza ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.