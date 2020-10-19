Başkan Doğru’dan muhtarlar günü mesajı

Gaziantep Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "Muhtarlık müessesesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal birer temsilcileridir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Muhtarlık, bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Bu düşüncelerle; gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım. Araban ilçemizde görev yapan merkez mahalle ve kırsal mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü tek tek kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.