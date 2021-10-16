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Başkan Doğru’dan Mevlit Kandili kutlaması

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Mevlit Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAZİANTEP 16.10.2021, 14:57
Başkan Doğru’dan Mevlit Kandili kutlaması

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Mevlit Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Hasan Doğru mesajında, ’’Kandiller manevi feyziyle daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran müstesna gecelerdir. Mevlid Kandili de Alemlere rahmet olarak gönderilen, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı rahmet elçisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğumunu kutladığımız o gecelerden biridir. Bu anlamlı gecenin, Peygamber Efendimizin insanlığa sunduğu değerleri anlayıp, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir yenilenmeye ve Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle başta Arabanlı hemşehrilerim olmak üzere Milletimizin ve bütün İslam Aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, kandilin Ülkemize, gönül coğrafyamıza ve bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.

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