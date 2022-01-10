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Başkan Doğru’dan Fatma Şahin’e su teşekkürü

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, dul, yetim, 65 yaş üstü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile üniversite öğrencilerinin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanacağı müjdesi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

GAZİANTEP 10.01.2022, 17:38
Başkan Doğru’dan Fatma Şahin’e su teşekkürü

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, dul, yetim, 65 yaş üstü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile üniversite öğrencilerinin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanacağı müjdesi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Başkan Hasan Doğru, yaptığı açıklamada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle verilen kahvaltı programında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te görev yapan gazetecilerle bir araya geldiği ve medya sektörünün sorunlarının konuşulduğu programda verdiği su müjdesini hatırlatarak, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin basında yenilenme ve birlik mesajı verirken, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (GASKİ) 8 yılda yaptığı altyapı yatırımları, Düzbağ İçme Suyu Projesi ve tesisleşme çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Şahin konuşmasında şehirde yaşayan dul, yetim, 65 yaş üstü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni bir uygulamaya gidildiğini müjdeleyerek kullandıkları içme suyunda 0-12 metreküp olan birinci kademede mesken tarifelerinin yüzde 50’sinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesince karşılanacağını kaydetmişti. Arabanlı ihtiyaç sahibi ailelere de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin müjdeli haberini verdik. Arabanlılar bu müjdeye çok sevindi. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere uygulamada desteği olan herkese dua ve teşekkür ediyorlar. Her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan ve onlara desteklerini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e şahsım ve Arabanlı ihtiyaç sahibi aileler adına ben de teşekkür ederim" diye konuştu.

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