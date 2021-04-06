Bakan Pakdemirli’den GTB standına ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep’in coğrafi işaretli ürünlerinin sergilendiği Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) standını ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve KOSGEB’in destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla Ortadoğu Fuar Merkezi’nde açıldı.

Açılış töreni sonrası Bakan Pakdemirli, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Sait Kirazoğlu ile birlikte Gaziantep’in coğrafi işaret tescilli ürünlerinin sergilendiği GTB standını ziyaret etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyeleri tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli’ye, Türkiye’nin ilk UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep’in geçmişi asırlar öncesine dayanan tescilli ürünleri hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep’in zengin mutfak kültürüyle evrensel bir mirasa ev sahipliği yaptığını kaydeden GTB Başkanı Akıncı, “Kadim medeniyetlerin ortak mirasının harmanlandığı geleneksel lezzetlerimizi coğrafi işaret tescil çalışmalarıyla koruma altına alarak en özgün hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz. Tescil çalışmalarıyla bu ürünlerimize aynı zamanda marka değeri kazandırarak ticaret hacimlerine de katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Gaziantep’in coğrafi işaret tescilli ürün sayısında Türkiye’de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Akıncı, kentin toplam 41 ürünle Türkiye’ye bu konuda öncülük ettiğini ifade etti.

GTB’nin 2017 yılından bu yana sürdürdüğü coğrafi işaret tescil çalışmalarında Gaziantep’in 14 yöresel lezzetini şehir adına tescillediğini belirten Akıncı, “Lahmacundan, Antep Peynirine ve Antep Pidesine kadar bu şehirle özdeşleşmiş 14 farklı ürünü şehrimiz adına tescilledik. Türkiye’de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan borsalar arasında birinci sırada yer alıyoruz. Tescil çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, Türk Patent ve Marka Kurumuna yine 8 farklı ürünümüz için de başvuruda bulunduk. Amacımız kentimizin coğrafi işaretle taçlandırılmış ürün sayısını çok daha üst noktalara taşımak” diye konuştu.

Akıncı, konuşmasında ayrıca Gaziantep sofrasının özel lezzetleri arasında yer alan Antep Lahmacununun, Avrupa Birliği tescili içinde gerekli başvuruları yaptıklarını sözlerine ekledi.