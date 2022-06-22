Ayak sağlığı merkezi, hastalarına hizmet vermeye devam ediyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi bünyesinde kurulan Podoloji(Ayak Sağlığı) Merkezi ileri teknolojik cihazlarla ve alanında deneyimli uzman kadrosuyla hizmet vermeye devam ediyor.

Kişinin ayak sağlığının korunduğu ve yara oluşumunun önlendiği aynı zamanda bakım hizmetleri sunan ayak sağlığı birimi Podoloji Merkezinin Sorumlu Hekimi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akarsu, “Podoloji Ünitesi üniversitemizin desteği ile kurulmuş olup endokrinoloji ve metabolizma bilim dalımız bünyesinde yer almaktadır. Bu ünitede sorumlu hekim, podoloji eğitimi alan hemşire, yürüme analizi ve tabanlık yapımında görev yapan 2 eğitimli teknik personel çalışmaktadır. Merkezimiz ayak sağlığı ve tedavisiyle ilgili ortopedi ve dermatoloji gibi kliniklerle de koordinasyon içinde çalışmaktadır” dedi.

Akarsu, “Bu merkezde; diyabetik ayak bakımı, batık tırnak tedavisi (tel uygulamaları), kalınlaşmış tırnak bakımı, nasırlı ayak bakımı, derisi deforme olmuş ayak bakımı, kuru ayak ve çatlak topuk bakımı, sporcu ayak bakımı, pes planus (düztabanlık) ve pes kavus gibi ayak tabanı bozukluklarının yanı sıra topuk dikeni gibi sorunların tanı ve tedavilerini yapıyoruz. Podoloji ünitemiz yürüme analizi ve tabanlık yapım ünitesiyle koordinasyon içinde çalışmaktadır. Aslında biz podoloji ünitesini daha çerçeveli bir şekilde ayak sağlığı merkezi olarak değerlendiriyoruz. Merkezimiz şeker hastalığına bağlı ayak yaralarının bakımı ve tedavisi için yakın takip ve tedavi etme imkânı sağlıyor. Ama esas olarak yara oluşmasına izin vermeksizin erken dönemde lezyonları tedavi ediyoruz. Çünkü ileri evrelerde iyileşmeyen yaralar oluşabiliyor ve maalesef alt ekstremite amputasyonuna yol açabiliyor. Bu yüzden diyabetli hastalarda ayakta yara oluşumunu önlemek çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“Son 1 yılda 500’ü aşkın hasta tedavi edildi”

Endokrinoloji ve metabolizma polikliniği bünyesinde yer alan podoloji ünitesinde son 1 yılda 500’ü aşkın hastanın tedavi edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ersin Akarsu, “Ayrıca ünitemizde son 1 yılda yaklaşık 250 diyabetli hastaya da poliklinik şartlarında ayak yara bakımı ve tedavisi yapıldı. Ayak sağlığı merkezinin bir bölümü de fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğinde yer alan yürüme analizi ve tabanlık yapım ünitesidir. Burada kişinin ayak şekline ve ayak tabanı basınç alanlarına uygun kişiye özel tabanlık yapım hizmeti verilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kişiye özel ayakkabı yaptırıyoruz”

Hastaların uygun ayakkabı bulma konusunda zorluklar yaşadığını dile getiren Akarsu, “Özellikle ayağında şekil bozukluğu olan diyabetli hastalarımız ayakkabı bulmakta zorluk çekiyor. Oysa uygun ayakkabı giymeleri ayak sağlığını korumak ve yara oluşumu önlemek için çok önemli bir husus. Buna yönelik olarak da üniversitemizin Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Ayakkabı Laboratuvarıyla da ortak çalışma fırsatımız oluyor ve o bölümdeki arkadaşlarımızın desteğiyle hastalarımızın ayak yapısına uygun kişiye özel ayakkabı yapımı için çalışıyoruz” dedi.

Yetişmiş uzman personeliyle bölgeye ayrıcalıklı bir hizmet sunan Podoloji Merkeziyle ilgili Prof. Dr. Ersin Akarsu, “Merkezimize yoğun ilgi var. Bazen ileri tarihlere randevu vermek durumunda kalıyoruz. Mevcut hizmet kapasitemizi genişletmeyi ve daha fazla sayıda kişinin hizmet almasını sağlamak istiyoruz. Bunun için daha fazla eğitimli personele ihtiyacımız var” diye konuştu.