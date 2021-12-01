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Ay ailesinden 2 okul

Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından başlatılan ve kısa sürede bütün şehrin sahip çıktığı, destek verdiği ‘100 Hayırsever 100 Eser’ kampanyası kapsamında Gaziantep basın camiasının başarılı kurumu Ay Medya Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ve Başkan Yardımcısı Meral Ay 2 adet okul yaptıracak.

GAZİANTEP 01.12.2021, 15:06
Ay ailesinden 2 okul

Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından başlatılan ve kısa sürede bütün şehrin sahip çıktığı, destek verdiği ‘100 Hayırsever 100 Eser’ kampanyası kapsamında Gaziantep basın camiasının başarılı kurumu Ay Medya Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ve Başkan Yardımcısı Meral Ay 2 adet okul yaptıracak.

İbrahim Ay ve Meral Ay, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte iki ayrı okul yapımını kapsayan protokolü imzaladı. Protokol ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ay Medya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay, kız kardeşi ve annesi adına 8 derslikli Nükhet-Nilüfer Ay İlkokulu’nun, Ay Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meral Ay’da annesi ve babası adına 3 derslikli Ayşe-Mehmet Maşa Anaokulu’nun yapımını üstlendi. Vali Davut Gül, İbrahim ve Meral Ay aynı zamanda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Metin Kılıçparlar‘nın imza attığı protokol töreninde, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetici ve üyeleri de hazır bulunarak, GGC Başkanı İbrahim Ay ile GGC üyesi Meral Ay’ın bu anlamlı günlerindeki mutluluklarına ortak oldular.

“Her zaman yanımızda oldunuz”

Gerek Ay Medya yayınlarının gerekse de GGC bünyesindeki yayınların özellikle eğitim konusunda her zaman kendilerinin yanında ve destekçileri olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül “Ay Ailesi ile çok programa katıldık. Bu sürecin başından beri hem duyuru, hem de hayırseverlerin teşviki anlamında çok büyük katkıları oldu. Çok teşekkür ediyorum. Basının desteği olmasa, sizlerin desteği olmasa bu kadar kısa sürede bu aşamaya gelemezdik. Şimdi de hayırsever olarak burada bulunmanız, karı koca olarak iki proje üstlenmeniz çok değerli. 3 derslikli bir köy anaokulu ve 8 derslikli bir ilkokul projesi üstlenmeniz ve bunu aileleriniz adına yapmanız çok değerli ve ince bir davranış. Bu hayra vesile olan aile üyelerinizin ruhları sizin onlar adına yaptığınız bu hayırlarla eminim ki daha da hafiflemiştir. Allah hayırlarınızı makbul ve kabul eylesin. Önemli olan bu işin bir ucundan tutmaktı. Sizler bu projeye başından beri inandınız sahip çıktınız. Allah sayılarınızı arttırsın. Burada, bu güzel günde yanınızda ve yanımızda olan Cemiyet yönetim ve üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Her birisi bu sürecin başından beri destekçimiz oldular. Bu kentin ortak aklının bir parçası olduklarını gösterdiler. Onlara da minnettarız” dedi.

“Ay ailesi eğitime her zaman destek oldu”

Törenin sunumunu yapan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Metin Kılıçparlar, “Ay ailesi çok önemsediğimiz ve haberleri ile her zaman destekledikleri kampanyamıza şimdi de 2 okul yaptırarak katkıda bulundular. Bundan önce de eğitim camiamıza haberleri ile her zaman destek oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyor ve hayırlarının kabul olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Eğitime verilen destek en güzel hayır işidir”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ay Medya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay, kız kardeşi ve annesi adına yaptırdığı 8 derslikli ‘Nükhet-Nilüfer Ay İlkokulu’nun protokolünü imzalarken, “Öncelikle 100. Yılda 100 hayırsever kampanyasına öncü olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnsanların ve toplumların başına gelen her kötü şeyin ardında mutlaka kötü ve yetersiz eğitim vardır. Bu nedenle yaptığınız bu kampanyayı çok önemsedik ve destekledik. Şimdi de hayırsever olarak desteklemek için, haberlerimizin yanında kampanyaya bir tuğla da biz koymak için buradayız. Aramızdan 3,5 yıl önce ayrılan, aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü ve sevdalısı olan kız kardeşim Nilüfer ve annem Nüket Ay’ın adına okul yaptırmak benim en büyük hayalimdi. Kardeşim Rahmetli Nilüfer girdiği her okuldan derece ile mezun olan, hukuk eğitimini tam burslu olarak yapan çok başarılı bir öğrenciydi. Eğitim sonrası iş ve özel yaşamı da başarılarla doluydu. Annem çocuklarının eğitimi için elinden geleni yapan ve teşvik eden aydın bir insandı. Ve onların anısına yapılacak en güzel hayır işi tabi ki eğitim alanında olmalıydı. Eğitime verilen destek elbette ki hayırların en güzelidir. Ben ‘100 Hayırsever 100 Eser’ kampanyasıyla bu hayrımıza vesile olan Sayın Valimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerek Ay Medya Grup olarak, gerekse de GGC bileşenleri olarak eğitim konusunda adım atmak isteyen herkesin ve her çalışmanın sonsuz ve gönüllü destekçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hayalimizi gerçekleştiriyoruz”

‘100 Hayırsever 100 Eser’ kampanyasına özellikle köy okulu yaptırarak katkıda bulunmak isteyen ve bu isteğine kavuşan Ay Medya Başkan Yardımcısı Meral Ay, çok sevdiğim ve benim bu günlere gelmemde büyük emeği bulunan annem ve babam Ayşe-Mehmet Maşa için, onların isim ve anılarını yaşatmak için bundan daha güzel yol olmadığına inandığını ifade ederek, “Öncelikle eşimle birlikte okul yaptırmak en büyük hayalimizdi. Eşimle her protokol ya da okul açılışına katıldığımızda bu hayalimizi konuştuk. Bir gün kendi protokolümüzü imzalamak, kendi okul açılışımıza katılmak hep hedefimizdi. Bunun ulaşılması zor bir hedef olduğunu düşünüyor ama yine de dualarımızdan bu isteği eksik etmiyorduk. Sayın valimizin çok başarılı ve özel kampanyası sayesinde eşim de ben de hayallerimizi gerçekleştirdik. Bu nedenle sayın valimize teşekkür ediyorum. Eşime teşekkür ediyorum. Beni yüreklendiren ve şu anda da yanımızda olan dost ve yakınlarımıza teşekkür ediyorum. Babam köyünü çok severdi. Onun için bir köy okulu yaptırmak nasip oldu. Özellikle köylerde okumak ve kaliteli eğitime ulaşmak çok zor. Bizim çabamız bu zorluğun aşılmasında bir damla olursa ne mutlu bize. Biz eşimle eğitime her zaman destek veren bir aileyiz. Burs verdiğimiz ve bugün iş sahibi olmuş pek çok öğrencimiz var. Ama bir okulla bu katkıyı sonsuz kılmak bambaşka bir duygu. Bu duyguyu yaşamamıza vesile olan sayın valimiz ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizi eğitime destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

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