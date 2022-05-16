Avrupa Günü için lezzetli kutlama

Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Gününü Gaziantep Gastronomi Akademisinde (GAGA) gerçekleştirdiği etkinlikle kutladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) temellerinin atıldığı gün olan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Mayıs ayı birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığı ile Türkiye’nin 19 farklı şehrinde gerçekleştirilen etkinliklere GTO Gaziantep AB Bilgi Merkezi de “Kültürlerarası Diyalog ve Gastronomi” etkinliği ile dahil oldu. Gastronominin kültürlerarası diyalogdaki etkilerinin konuşarak, pişirerek ve tadarak incelendiği etkinlikte, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk, gastronominin kültürlerarası diyalogdaki yeri ve önemine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdi.

GTO tarafından hizmete açılan Gaziantep Gastronomi Akademisinin (GAGA) ev sahipliği yaptığı etkinlikte söyleşinin ardından gerçekleştirilen workshoplarda katılımcılar Avrupa ve Türk mutfağından örnek yemekler yaptılar.

GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner, etkinlikte yaptığı konuşmada Avrupa Gününü kutlayarak şunları ifade etti, “Gaziantep Gastronomi Akademisinin temelindeki felsefe ile bugün bizi burada bir araya getiren Avrupa Günü felsefesi aynı aslında. 9 Mayıs Avrupa Günü barış ve dayanışmanın sembolüdür. Gaziantep Gastronomi Akademisi de barışın ve dayanışmanın sembolü olan ‘Sofra’ kültürümüzü yaşatmak için kurulmuştur. Avrupa Birliğinin temellerini atan, barış ve refah içinde bir gelecek inşa edilmesi çağrısında bulunan Schuman Deklarasyonunun anıldığı Avrupa Gününü kutluyor, tüm dünya için barış diliyorum” dedi.