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Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88’inci yıl dönümü

SANKO Sanat Galerisi’nde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1933 günü Gaziantep’i ziyaretlerinin 88’inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında “Etem Çalışkan Çizgileri ile Atatürk Portreleri” sergisi açıldı.

GAZİANTEP 26.01.2021, 17:10
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Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88’inci yıl dönümü

SANKO Sanat Galerisi’nde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1933 günü Gaziantep’i ziyaretlerinin 88’inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında “Etem Çalışkan Çizgileri ile Atatürk Portreleri” sergisi açıldı.

Adı Atatürk ile özdeşleşmiş dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan’ın birbirinden güzel Atatürk Portreleri, pandemi önlemlerine uygun olarak maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak şubat ayı sonuna kadar gezilebilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1933 günü Gaziantep’e gelişlerinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SANKO Holding tarafından düzenlenen sergide, Türkiye’nin ünlü Atatürk Ressamı, asırlık çınar Etem Çalışkan’ın birbirinden güzel Atatürk Portrelerinden seçilen 16 resim ve fotoğraf sanatseverlerle buluşturuldu.

Etem Çalışkan’ın eserlerinin yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 88 yıl önce gerçekleşen Gaziantep ziyaretleri sırasında çekilmiş fotoğrafları, Gaziantep’in “Gazi”lik Madalyası fotoğrafı, Etem Çalışkan’ın 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık bir çalışma sonucu el yazısıyla ile hazırladığı, 844 sayfadan oluşan ve 2002’de yayımlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “NUTUK” adlı eserinin orijinal baskısı ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın “Kur’anı Kerim’in Türkçe Tefsiri’nin yine Etem Çalışkan tarafından dört yılda tamamı kaligrafik el yazması yazılan ve ilk olarak 1983’te bastırılan orijinal baskısı da yer alıyor.

Bu arada, SANKO Sanat Galerisi’nde ve Konukoğlu Ailesi tarafından Atatürk Anı Müzesi olarak düzenlenmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi devredilen Antep evinde oluşturulan Atatürk Anı Müzesi’ni ziyaret edenlere de Etem Çalışkan’ın “Atatürk Portreleri” kartpostalları armağan ediliyor.

Atatürk’ün Gaziantep Nüfusuna kaydedildiği Bey Mahallesi’nde bulunan Atatürk Anı Müzesi’nde, Büyük Önder’in ziyaretine ilişkin özel armağanlar da sergileniyor.

Etem Çalışkan

Yeni yazı ile hat yapan Etem Çalışkan, Türkiye’de ders kitaplarında yer alan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı’nın yazımını yapan kişidir; fonda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeridir.

Anıtkabir’in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında emeği geçen sanatçının en önemli çalışmaları arasında Atatürk’ün imzasını, Atatürk’e ait imzalara bakarak stilize etmesi, Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealini yeni yazı ile yazması ve Nutuk’u kaligrafik olarak iki cilt halinde yazması yer alır.

1928’de Tarsus’un Göçük Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin Mersin’de tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü’nde yaptı. Sabri Berkel’den desen, Emin Barın’dan yazı, Namık Bayık’dan afiş ve grafik dersleri aldı. Akademideki öğrenciliği sırasında, Anıtkabir’deki yazıtların yazılmasında Emin Barın’a yardımcı oldu.

1954 yılında öğrenciliği sürerken Yapı Kredi Bankası’nın 10’uncu yıl afişi, şükran belgeleri, diplomaları, madalyalarını yaptı. Aynı yıl Yeni Sabah gazetesinde ressam ve kaligraf olarak gazeteciliğe başladı. İlk işi, gazete için Jane Eyre filminin fotoğraflarının üstüne konuşmalar ve anlatım yazmak oldu. Bu çalışma, Türk basınındaki ilk fotoroman yayınıydı.

Yeni Sabah’tan sonra Ankara’da Zafer ve Öncü, İstanbul’da Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Manşetleri, olayların resimlerini çizdi. Her yılın 10 Kasım’ında gazetelerde yayımlanan Atatürk portrelerini de çizen sanatçı, 1969 yılında Milliyet gazetesinde çalışırken 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle çizdiği Atatürk portresi, o güne kadarkiler içinde en kalıcısı oldu.

1982’de Hürriyet Gazetesi’nden emekli olduktan sonra Milliyet Gazetesi’ne Türk Büyüklerini, Güneş Gazetesi’ne Kuran’ın Türkçe anlamını, Sabah Gazetesi’ne Yunus Emre Divan’ını hazırladı. Çizgi röportajlar yaptı. Türk Büyükleri çalışması albüm kitap olarak yayınlandı.

1980 yılında Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paraları tasarladı. 1984 yılında PTT için 16 Türk Devleti Pul Serisini hazırladı. Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık bir çalışma sonucunda Atatürk’ün iki ciltlik Nutuk adlı eserini el yazısıyla yazdı. 844 sayfadan oluşan iki ciltlik eser, 2002’de yayımlandı. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Burhan Felek Ödülü ile ödüllendirildi.
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