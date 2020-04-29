Atatürk portrelerinden oluşan sanal sergi büyük ilgi gördü

Adı Atatürk ile özdeşleşmiş dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan’ın, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’i ziyaretlerinin 87’nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında SANKO Sanat Galerisi’nde açtığı “Atatürk Portreleri” sergisi 7 Şubat’a kadar gezilebilecek.

SANKO Holding’in düzenlediği sergide, Atatürk Portrelerinden seçtiği 20 resmini sanatseverlerle buluşturulduğunu belirten asırlık çınar Çalışkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87 yıl önce gerçekleşen Gaziantep ziyaretleri sırasında çekilmiş fotoğrafları ve Gaziantep’in “Gazi”lik Madalyasının fotoğrafının da yer aldığını söyledi.

Çalışkan, Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık çalışma sonucu el yazısıyla ile hazırladığı, 844 sayfadan oluşan ve 2002'de yayımlanan “NUTUK” adlı eserinin orijinal baskısı ile Elmalılı Hamdi Yazır’ın “Kur’anı Kerim’in Türkçe Tefsiri’nin dört yılda tamamı kaligrafik el yazması yazdığı ve ilk olarak 1983’te bastırılan orijinal baskısının da sergilendiğini kaydetti.

Etem Çalışkan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 87’nci yılında, Sanko Sanat Galerisi’nde sergi açmanın mutluluğu içindeyim. Bu sergiyi hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 87’nci yılına hem de TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yılına adıyorum” dedi.

SANKO’nun üretim ve istihdam merkezi olmanın ötesinde üretimi anlamında doğadan gelen kuruluş olduğuna dikkat çeken Çalışkan, “SANKO’yu seviyorum çünkü tarladan, pamuktan, doğanın içinden geliyor. SANKO’yu aynı zamanda bir sanat olarak görüyorum. Sanata ve sanatçıya her zaman destek olan, bizleri burada sanatseverlerle buluşturan SANKO yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışkan’ın Sanko Sanat Galerisi’nde açtığı “Atatürk Portreleri” sergisi, 7 Şubat’a kadar her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.