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Arabanda pideye zam

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE EKMEĞE 25 KURUŞLUK ZAM YAPILDI. YAPILAN ZAMLA PİDE EKMEĞİ 1 LİRA 25 KURUŞTAN SATILMAYA BAŞLANDI.

GAZİANTEP 12.11.2020, 14:07
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Arabanda pideye zam

Gaziantep’in Araban ilçesinde ekmeğe 25 kuruşluk zam yapıldı. Yapılan zamla 1 TL’den satılan pide ekmeği 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı.

Gaziantep Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu tarafından onaylanan zamlı tarifeye göre Araban ilçesindeki pide fırınlarında 1 TL’den satılan 150 gramlı bir pide ekmeği 25 kuruşluk zamla satılmaya başlandı. İlçede yeni tarifeye göre 80 kuruştan satılan lahmacun ekmeği 1 liradan satılıyor.

Zapılan zamlı tarifeden memnun olduklarını belirten Hanifi Yıldırım, pide ekmeğine yapılan zamda maliyetlerin artışın etkili olduğunu ifade etti.
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