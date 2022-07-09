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Araban’da bayramlaşma programı düzenlendi

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Kurban Bayramı münasebetiyle Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.

GAZİANTEP 09.07.2022, 16:19
Araban’da bayramlaşma programı düzenlendi

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Kurban Bayramı münasebetiyle Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen bayramlaşma programı çerçevesinde Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile birlikte kurum amirlerinin de katılımıyla Araban Belediyesi Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitlik ziyaret edildi. Şehit ailelerinin de katıldığı ziyaret sırasında şehitler için İlçe Müftüsü Şakir Aktaş Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Araban Belediyesi’nin bayramlaşma programına Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programında Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların tek tek Kurban Bayramlarını kutlayarak baklava ve soğuk içecekler ikram edildi.

Programda Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla program boyunca sohbet etti.

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