Araban’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde düzenlenen etkinliklerle, 15 Temmuz şehitleri darbe girişiminin 5. yıl dönümünde anıldı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. Düzenlenen program, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, Araban İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, Araban İlçesi SYDV Müdürü Orhan Behcet, Araban İlçesi SHM Müdürü Murat Tilki ile şehit ailelerinin katılımıyla Araban ilçesi mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Kaymakam Mutlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Çobanoğlu şehit ailelerine çiçek verdi.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, Araban Cumhuriyet Savcısı Selin Ayaz Uçar, Araban İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, MHP İlçe Başkanı İskender Gör, Arabanlı Şehit Aileleri, Kamu Kurum Amirleri, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hain kalkışma günü televizyonlardan telefonla yaptığı canlı yayın ve 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterilerinin izletildiği programda Araban Kaymakamlığınca vatandaşlara irmik helvası, Araban Belediyesince ise tatlı, dondurma ve su ikram edildi.