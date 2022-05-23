Anorektal hastalık tedavisinde modern çözüm: Proktoloji

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde uzman ve başarılı genel cerrahi ekibi, her türlü kanser ameliyatları, laparoskopik (kapalı) cerrahi, mide, bağırsak cerrahisi, pankreas cerrahisi, karaciğer ve safra yolları cerrahisi, meme ve tiroid cerrahisi gibi operasyonlarda modern teknoloji ile başarılı sonuçlara imza atıyor.

Hastane Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Melik anorektal hastalıkların toplum genelinde sık görülen, kalın barsağın çıkış kısmı ve anal bölgeyi ilgilendiren bir grup hastalığı tanımladığını belirterek, benzer hastalıkların tedavisinde modern teknolojinin de ek seçenekler sunduğunu ifade etti. Op. Dr. Melik, anorektal hastalıkların mahrem kabul edilen ve yaşamı tehdit eden hastalıklar gurubuna girdiğine vurgu yaparak, ’’Anorektal hastalıklarda medikal tanı ve tedavi prosedürleri hayli zorludur. Her yaşta ve cinsiyette görülebilmektedir. Benign anorektal hastalıklar pruritus ani, rektal prolapsus, condiloma accuminatum, anal fissür, hemoroidler, soliter rektal ülser, anal fistül başlıklara ayrılabilmektedir. Bu hastalıkların belirtileri birbirine benzese de tedavisi tamamen farklıdır. Mesela kanama ile gelen bir hastanın hemoroid veya anal fissür hastalığı olabilir. Günümüzde klasik cerrahi tekniklere ek olarak -teknolojinin ve ilaçların gelişmesi ile- farklı tedavi seçenekleri de sunulmaktadır. Hemoroid, anal fistül ve pilonidal sinüste laser teknolojisini kullanırken; anal fissürde botoks tedavisi yeni seçenek tedavilerdendir’’ dedi.

Modern teknoloji ile yüz güldüren çözümler

Gaziantep’teki tek proktoloji ünitesinin Medical Park Hastanesi’nde hizmet verdiğini hatırlatan Melik, Uzman Genel Cerrahi ekip tarafından oluşturulan Proktoloji Ünitesi’nde anorektal hastalıklara yönelik olarak, tam donanımlı ekipmanlar sayesinde minimal invaziv teknikler kullanılan cerrahide yüz güldüren çözümler sunulduğunu kaydetti. Op. Dr. Mehmet Ali Melik, Proktoloji Ünitesi’nde kişi özgü tedavilerin hijyen standartlarına uygun bir biçimde, üst düzey önlemler alınarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Melik, uygulanan tedavi yöntemleri ile ilgili ise ’’Tüm anorektal (makat, anüs) hastalıkların tanıları için ayrıntılı muayene, Anoskopi, Rektoskopi, Anorektal Biopsiler , Anorektal Apse drenajları ve pansumanları, Hemoroid (Basur) Tedavileri, Lazer (infrared) ve Lastik Bant Ligasyonu, Eksternal Hemoroid (Dış Basur) Tedavileri, Trombüs Eksizyonu, Pilonidal Kist (Kıl Dönmesi) tedavileri, Lazer (infrared) ve Fenol Uygulaması, Anal Fissür (Çatlak) tedavileri Botoks Uygulaması, Anal Siğil tedavileri, Koterizasyon, Kriyoterapi, Lokal Eksizyon, Anal Fistül Tedavileri, Lazer (infrared) uygulaması yapılmaktadır’’ diye konuştu