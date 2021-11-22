ANKA’dan çalışanlarına mesleki eğitim

Hasta memnuniyeti odaklı yaklaşımı, teknolojik alt yapısı ile güncel, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri sunan ANKA Hastanesi çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

Çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hizmet kalitesini her daim üst seviyede tutmak isteyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, birim sorumlularına yönelik “Etkili Ekip Çalışması ve Ekip Yönetimi” konulu eğitim düzenlendi. ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen eğitim Prof. Dr. Tanıl Kılınç tarafından verildi. İki gün süren eğitimde, her günün sonunda problem çözme ve ekip çalışmasına yönelik etkinlikler düzenlendi. Çalışanlar düzenlenen etkinliklerde hem aldıkları eğitimi pekiştirme fırsatı buldu, hem de bol bol eğlendi.

Ekip çalışmasının disiplinli, etkili ve başarılı olması için belirli yöntem ve kuralların akılcı şekilde uygulanması ve yönetilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Kılıç, “Bu eğitimle çalışanları bir ekip ortamında problem çözme, verimlilik artırma, hataları azaltma, kaliteyi geliştirme gibi konularda ortak bir çalışmaya yöneltmeyi amaçladık “dedi.

İki günün sonunda eğitime katılan birim sorumlularına Prof. Dr.Tanıl Kılınç tarafından sertifika verildi.